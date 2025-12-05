CristIAno Ronaldo! Robozão investe em rival do ChatGPT e entra na disputa das plataformas de inteligência artificial
CR7 investe em IA
O craque confirmou o aporte na Perplexity, um mecanismo de respostas com inteligência artificial fundado em 2022 e que rapidamente se tornou um dos principais desafios à hegemonia do ChatGPT. O anúncio foi feito em um vídeo promocional publicado nas redes sociais do atacante, detalhando seu envolvimento com a empresa e apresentando a experiência exclusiva “Perplexity x CR7”. O acordo coloca o português não apenas como embaixador da marca, mas também como investidor comprometido com a visão de longo prazo da plataforma.
A decisão amplia ainda mais a estratégia de negócios diversificada do camisa 7, que já atua nos setores de bem-estar, hotelaria e tecnologia. A entrada no universo da IA segue uma tendência crescente de atletas de elite investindo em áreas de alto crescimento, especialmente conforme fortalecem suas carreiras como empreendedores. Avaliada recentemente em cerca de US$ 20 bilhões, a Perplexity passa a integrar a lista de empresas apoiadas por Cristiano Ronaldo, que segue mirando indústrias digitais consideradas transformadoras.
A colaboração também se conecta a um episódio pouco conhecido, quando o capitão da seleção portuguesa recorreu à Perplexity para preparar um discurso no Portugal Football Globes, em outubro. Na ocasião, o astro mencionou publicamente o uso da plataforma, contando que ficou inseguro sobre o significado do prêmio que receberia e buscou respostas no sistema de IA, momento que viralizou e agora se transforma em uma parceria oficial entre um dos maiores nomes da história do futebol e uma das empresas de IA que mais crescem no mundo.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo lança interface Perplexity x CR7
Ao comentar o investimento, o atacante escreveu: “A curiosidade é um requisito para a grandeza. Você vence quando continua fazendo novas perguntas todos os dias. Por isso estou orgulhoso de anunciar meu investimento na Perplexity. A Perplexity está impulsionando a curiosidade do mundo, e juntos vamos inspirar todos a fazer perguntas cada vez mais ambiciosas. O Perplexity.ai/ronaldo é só o começo!”
No discurso de outubro, o camisa 7 também contou como usou a plataforma pela primeira vez em um momento importante: “O que é um Prêmio Prestígio? É um prêmio de fim de carreira? Fiquei um pouco nervoso e pensei: ‘Não pode ser.’ Então pesquisei no Perplexity. Se você não conhece, procure para saber o que é. E isso me ajudou um pouco.”
- AFP
Perplexity cresce rápido e já é vista como principal concorrente do ChatGPT
A ascensão acelerada da Perplexity fez dela uma das empresas de IA mais comentadas do planeta, oferecendo respostas em tempo real, com citações, por meio de uma interface conversacional que propõe um novo jeito de buscar informações. Seu modelo de “motor de respostas” a coloca como grande concorrente de buscadores tradicionais e ferramentas generativas de IA, e a entrada de Cristiano Ronaldo funciona como um endosso de enorme peso vindo de fora do setor tecnológico.
Com mais de dez milhões de consultas semanais e expansão contínua, a plataforma se tornou popular entre profissionais de tecnologia e criadores de conteúdo. A presença do atacante oferece visibilidade global à empresa e adiciona um nome de alcance mundial à lista de investidores e colaboradores. A parceria inclui também um arquivo “CR7 curado pela Perplexity”, reunindo a trajetória do português em um hub digital completo, mesclando tecnologia e história do futebol para aproximar torcedores de seus feitos ao longo de mais de duas décadas de carreira.
O investimento também conversa com outras iniciativas do craque ligadas à inovação, como a Whoop, empresa de monitoramento de performance que o próprio Cristiano Ronaldo já citou como essencial para sua recuperação e longevidade. O português tem usado sua influência para promover ferramentas e tecnologias voltadas à saúde, aprendizado e otimização pessoal, reforçando sua imagem de figura que vai além do futebol.
Brilhando dentro e fora de campo
A tendência é que a parceria entre o atacante e a Perplexity cresça nos próximos meses, com novidades planejadas para deixar a experiência “Perplexity x CR7” ainda mais interativa. O português deve aparecer em campanhas voltadas à curiosidade, educação e tecnologia conforme a empresa avança em sua expansão global. Por enquanto, ambos tratam o acordo como o início de uma colaboração duradoura que une esporte de elite, excelência pessoal e inovação em inteligência artificial.
Dentro de campo, Cristiano Ronaldo também vive grande fase pelo Al Nassr, que lidera a Saudi Pro League com nove vitórias em nove jogos. Durante a pausa de meio de temporada, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro retorna à ação no dia 21 de dezembro, quando o Nassr enfrenta o Al Najma SC.