CristIAno Ronaldo! Robozão investe em rival do ChatGPT e entra na disputa das plataformas de inteligência artificial

O craque confirmou o aporte na Perplexity, um mecanismo de respostas com inteligência artificial fundado em 2022 e que rapidamente se tornou um dos principais desafios à hegemonia do ChatGPT. O anúncio foi feito em um vídeo promocional publicado nas redes sociais do atacante, detalhando seu envolvimento com a empresa e apresentando a experiência exclusiva “Perplexity x CR7”. O acordo coloca o português não apenas como embaixador da marca, mas também como investidor comprometido com a visão de longo prazo da plataforma.

A decisão amplia ainda mais a estratégia de negócios diversificada do camisa 7, que já atua nos setores de bem-estar, hotelaria e tecnologia. A entrada no universo da IA segue uma tendência crescente de atletas de elite investindo em áreas de alto crescimento, especialmente conforme fortalecem suas carreiras como empreendedores. Avaliada recentemente em cerca de US$ 20 bilhões, a Perplexity passa a integrar a lista de empresas apoiadas por Cristiano Ronaldo, que segue mirando indústrias digitais consideradas transformadoras.

A colaboração também se conecta a um episódio pouco conhecido, quando o capitão da seleção portuguesa recorreu à Perplexity para preparar um discurso no Portugal Football Globes, em outubro. Na ocasião, o astro mencionou publicamente o uso da plataforma, contando que ficou inseguro sobre o significado do prêmio que receberia e buscou respostas no sistema de IA, momento que viralizou e agora se transforma em uma parceria oficial entre um dos maiores nomes da história do futebol e uma das empresas de IA que mais crescem no mundo.