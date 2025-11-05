Cristiano Ronaldo revela compra mais cara que já fez, admite que perdeu a conta de quantos carros tem e compara ser bilionário com a Bola de Ouro

Falando ao programa Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo revelou que a maior compra de sua vida até agora foi um jato particular personalizado, que lhe custou aproximadamente € 50 milhões (R$ 308 milhões). A estrela de Portugal disse: "A coisa mais cara que já comprei? Um avião, sim. Tenho meu avião desde que tinha 30 anos, mas troquei há um ano, então foi um pouco caro. Eu tenho um [Bombardier] Global Express [modelo 6500]. Eu não gasto dinheiro [só porque]… Por exemplo, eu posso comprar o que quiser, mas não preciso. Três dias atrás comprei um carro, mas é para minha coleção. É como comprar um quadro. Eu não vou dirigir aquele carro, é um investimento. Não sei quantos carros eu tenho, não conto. É normal, não estou tentando ser humilde, é um fato. Honestamente, se eu tivesse que apostar, diria 41, 42. Eu não sei, juro que não sei. Eu amo Bugattis, são máquinas diferentes. Eu nunca dirijo. Passei uma semana em Madri e nem fui à garagem ver se os carros estavam lá. No dia em que saí, os dois Bugattis foram para inspeção e voltaram, olhei para eles, estão limpos, estão bons, vão para a garagem. Sou honesto, carros já não são mais uma paixão. Eu não dirijo muito na Arábia Saudita e o trânsito é terrível, mas quando voltamos para casa não tem nenhum. Ontem até dirigi para casa na minha nova BMW, dada pela Al Nassr a todos os jogadores, mas eu não dirigia há seis meses."