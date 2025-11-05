Cristiano Ronaldo revela compra mais cara que já fez, admite que perdeu a conta de quantos carros tem e compara ser bilionário com a Bola de Ouro
Primeiro jogador de futebol a se tornar bilionário
Em junho de 2025, Cristiano Ronaldo assinou a extensão de contrato mais lucrativa da história do esporte com o Al-Nassr, ao colocar no papel um novo acordo de dois anos. O jogador de 40 anos agora está ganhando impressionantes £ 178 milhões (R$ 1,25 bilhões) por ano em salários, o que equivale a £ 488.000 (R$ 3,4 milhões) por dia. Ele também teria recebido uma taxa de assinatura no valor de £ 24,5 milhões (R$ 171 milhões), que aumentará para £ 38 milhões (R$ 265 milhões) se ele entrar no segundo ano do contrato.
Em outubro, a Bloomberg relatou que, após a nova extensão de contrato, a ex-estrela do Manchester United, Real Madrid e Juventus se tornou o primeiro futebolista do planeta a se tornar um bilionário, já que seu patrimônio líquido agora é de $ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões).
- GOAL/GETTY/X:@Manchester Airport
Os bens de Cristiano
Falando ao programa Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo revelou que a maior compra de sua vida até agora foi um jato particular personalizado, que lhe custou aproximadamente € 50 milhões (R$ 308 milhões). A estrela de Portugal disse: "A coisa mais cara que já comprei? Um avião, sim. Tenho meu avião desde que tinha 30 anos, mas troquei há um ano, então foi um pouco caro. Eu tenho um [Bombardier] Global Express [modelo 6500]. Eu não gasto dinheiro [só porque]… Por exemplo, eu posso comprar o que quiser, mas não preciso. Três dias atrás comprei um carro, mas é para minha coleção. É como comprar um quadro. Eu não vou dirigir aquele carro, é um investimento. Não sei quantos carros eu tenho, não conto. É normal, não estou tentando ser humilde, é um fato. Honestamente, se eu tivesse que apostar, diria 41, 42. Eu não sei, juro que não sei. Eu amo Bugattis, são máquinas diferentes. Eu nunca dirijo. Passei uma semana em Madri e nem fui à garagem ver se os carros estavam lá. No dia em que saí, os dois Bugattis foram para inspeção e voltaram, olhei para eles, estão limpos, estão bons, vão para a garagem. Sou honesto, carros já não são mais uma paixão. Eu não dirijo muito na Arábia Saudita e o trânsito é terrível, mas quando voltamos para casa não tem nenhum. Ontem até dirigi para casa na minha nova BMW, dada pela Al Nassr a todos os jogadores, mas eu não dirigia há seis meses."
"Números não mentem"
Cristiano acrescentou sobre se tornar um bilionário: "Eu sabia que isso ia acontecer, eu estava preparado. Era uma questão de tempo. Honestamente, fiquei muito feliz. Foi como ganhar uma Bola de Ouro, porque você tem seus objetivos de ter uma casa, um carro, e era meu objetivo alcançar esse número. Honestamente. Eu não sou obcecado por dinheiro, porque ele pode te ajudar de muitas maneiras, mas quando você chega a um certo nível não importa mais, mas é bom ter mais, porque somos humanos, nunca estamos satisfeitos com o que temos. Existem coisas mais importantes do que dinheiro, mas eu estava muito feliz porque era um dos meus objetivos, além do futebol, troféus, Bolas de Ouro, Liga dos Campeões. Aos 39 anos, alcancei esse número e fiquei muito orgulhoso.
"No futebol, sou o único. Não me surpreende muito; os números não mentem. Se você olhar para tantos recordes no futebol, estou no topo da lista, então é apenas mais um. Honestamente, não me surpreende porque eu conhecia meu potencial no futebol e fora dele. Eu sabia que ia alcançar esse número por muitas razões."
- Getty
Quando Cristiano vai se aposentar?
Quando perguntado sobre seus planos de aposentadoria, o atacante respondeu: "Acho que estarei preparado. Será difícil, sim, será complicado. Provavelmente vou chorar, isso é normal. Choro facilmente, não gosto de reprimir meus sentimentos. Será muito difícil, mas venho me preparando para o meu futuro desde os 25 anos, então acho que serei capaz de lidar com isso. Nada se comparará ao futebol, a adrenalina de marcar gols, isso vai acabar.
"Tudo tem um começo e um fim, então acho que estarei preparado. Tenho outras paixões, terei mais tempo para mim, para minha família, meus filhos. Quero seguir os passos de Cristiano Jr., porque é a idade em que as pessoas fazem besteiras, porque eu fiz o mesmo. Quero estar mais presente e então tenho meus hobbies. Assistir UFC, gosto de padel. Quero aprender mais sobre meus negócios. Nunca serei YouTuber, mas também vou passar mais tempo nisso."
Espera-se que o capitão do Al-Nassr esteja de volta à ação por seu clube na quarta-feira, quando os gigantes da Saudi Pro League enfrentarem o Goa, da Índia, em um confronto da Liga dos Campeões AFC, em Riad.