+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Jamie Spencer

Cristiano Ronaldo admite planos de se aposentar do futebol "em breve"

Cristiano Ronaldo revelou em uma nova entrevista a Piers Morgan que não pretende estender muito mais sua carreira no futebol. O craque português também contou que, quando se aposentar, quer seguir outros caminhos fora do esporte ao qual dedicou toda a sua vida; a declaração veio pouco depois de o astro ter sido apontado como um nome “perfeito” para ocupar um cargo administrativo no Manchester United, seu ex-clube

  • Cristiano Ronaldo já planejou a aposentadoria

    Depois de escolher Piers Morgan para uma entrevista polêmica que marcou sua saída do Manchester United em 2022, Cristiano Ronaldo voltou a conversar com o jornalista britânico — desta vez no canal Piers Morgan Uncensored, no YouTube.

    O atacante de 40 anos, que tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até o fim da temporada 2026/27, foi questionado sobre a aposentadoria. “Em breve”, respondeu CR7, explicando que já pensa nisso há muitos anos.

    “Acho que estarei preparado. Vai ser difícil, claro. Provavelmente vou chorar... Mas venho me preparando desde os 25, 26 anos. Acho que saberei lidar com essa pressão.”

    • Publicidade
  • Day of Reckoning: Fight NightGetty Images Sport

    Futuro fora do futebol

    Mesmo com toda a experiência e liderança que acumulou, CR7 deixou claro que não pretende seguir como técnico ou dirigente quando encerrar a carreira.

    “Nada se compara à adrenalina de marcar um gol”, disse o craque, explicando que quer aproveitar a aposentadoria para viver outras paixões.

    Segundo ele, o foco será a família e a vida pessoal. “Quero ser mais presente, ter mais tempo com meus filhos, fazer as coisas que gosto. Gosto de ver UFC, de jogar padel, e quero aprender mais sobre meus negócios.”

    Cristiano Ronaldo também revelou interesse em explorar o mundo digital — mas com leveza.

    “Nunca serei um YouTuber em tempo integral, claro. Mas quero estar mais próximo disso, aprender, fazer coisas diferentes. Vivo o futebol 24 horas por dia, e quero experimentar coisas novas.”

  • Cargo pós-carreira no Manchester United é improvável

    Com esse desejo de se afastar dos gramados, parece improvável que Ronaldo assuma um cargo no futebol após a aposentadoria — inclusive no Manchester United, clube onde se tornou ídolo.

    Ainda assim, o ex-companheiro de equipe Wes Brown, que foi campeão da Champions League com ele em 2008, acredita que a porta não está totalmente fechada.

    “Ele tem perfil para atuar na parte executiva, se quiser. Não duvido que pudesse fazer isso um dia.”

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Em busca de mais troféus

    Cristiano Ronaldo deve seguir jogando até o fim do contrato com o Al-Nassr — e segue em alto nível. Além do salário milionário, o português ainda tem fome de conquistas.

    Desde que chegou à Arábia Saudita, o craque venceu apenas a Copa dos Campeões Árabes de 2023, enquanto os rivais Al-Ittihad e Al-Hilal dominaram as últimas temporadas.

    Mas em 2025/26, o Al-Nassr começou forte: sete vitórias em sete jogos e liderança no campeonato. O time disputa competições continentais menores neste momento, mas pode retornar à Liga dos Campeões Asiática no próximo ano — o que seria a “última dança” de Ronaldo nos gramados.

    E antes do adeus definitivo, vem aí a última Copa do Mundo com Portugal, em meados do próximo ano.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN