Cristiano Ronaldo admite planos de se aposentar do futebol "em breve"

Depois de escolher Piers Morgan para uma entrevista polêmica que marcou sua saída do Manchester United em 2022, Cristiano Ronaldo voltou a conversar com o jornalista britânico — desta vez no canal Piers Morgan Uncensored, no YouTube.

O atacante de 40 anos, que tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até o fim da temporada 2026/27, foi questionado sobre a aposentadoria. “Em breve”, respondeu CR7, explicando que já pensa nisso há muitos anos.

“Acho que estarei preparado. Vai ser difícil, claro. Provavelmente vou chorar... Mas venho me preparando desde os 25, 26 anos. Acho que saberei lidar com essa pressão.”