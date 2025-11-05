Cristiano Ronaldo admite planos de se aposentar do futebol "em breve"
Cristiano Ronaldo já planejou a aposentadoria
Depois de escolher Piers Morgan para uma entrevista polêmica que marcou sua saída do Manchester United em 2022, Cristiano Ronaldo voltou a conversar com o jornalista britânico — desta vez no canal Piers Morgan Uncensored, no YouTube.
O atacante de 40 anos, que tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até o fim da temporada 2026/27, foi questionado sobre a aposentadoria. “Em breve”, respondeu CR7, explicando que já pensa nisso há muitos anos.
“Acho que estarei preparado. Vai ser difícil, claro. Provavelmente vou chorar... Mas venho me preparando desde os 25, 26 anos. Acho que saberei lidar com essa pressão.”
- Getty Images Sport
Futuro fora do futebol
Mesmo com toda a experiência e liderança que acumulou, CR7 deixou claro que não pretende seguir como técnico ou dirigente quando encerrar a carreira.
“Nada se compara à adrenalina de marcar um gol”, disse o craque, explicando que quer aproveitar a aposentadoria para viver outras paixões.
Segundo ele, o foco será a família e a vida pessoal. “Quero ser mais presente, ter mais tempo com meus filhos, fazer as coisas que gosto. Gosto de ver UFC, de jogar padel, e quero aprender mais sobre meus negócios.”
Cristiano Ronaldo também revelou interesse em explorar o mundo digital — mas com leveza.
“Nunca serei um YouTuber em tempo integral, claro. Mas quero estar mais próximo disso, aprender, fazer coisas diferentes. Vivo o futebol 24 horas por dia, e quero experimentar coisas novas.”
Cargo pós-carreira no Manchester United é improvável
Com esse desejo de se afastar dos gramados, parece improvável que Ronaldo assuma um cargo no futebol após a aposentadoria — inclusive no Manchester United, clube onde se tornou ídolo.
Ainda assim, o ex-companheiro de equipe Wes Brown, que foi campeão da Champions League com ele em 2008, acredita que a porta não está totalmente fechada.
“Ele tem perfil para atuar na parte executiva, se quiser. Não duvido que pudesse fazer isso um dia.”
- Getty Images Sport
Em busca de mais troféus
Cristiano Ronaldo deve seguir jogando até o fim do contrato com o Al-Nassr — e segue em alto nível. Além do salário milionário, o português ainda tem fome de conquistas.
Desde que chegou à Arábia Saudita, o craque venceu apenas a Copa dos Campeões Árabes de 2023, enquanto os rivais Al-Ittihad e Al-Hilal dominaram as últimas temporadas.
Mas em 2025/26, o Al-Nassr começou forte: sete vitórias em sete jogos e liderança no campeonato. O time disputa competições continentais menores neste momento, mas pode retornar à Liga dos Campeões Asiática no próximo ano — o que seria a “última dança” de Ronaldo nos gramados.
E antes do adeus definitivo, vem aí a última Copa do Mundo com Portugal, em meados do próximo ano.