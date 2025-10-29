+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee

Cristiano Ronaldo manda recado após eliminação do Al Nassr para time de Karim Benzema

CR7 mandou uma mensagem curta aos companheiros de Al Nassr depois da eliminação na Copa do Rei Saudita, com a derrota por 2 a 1 para o Al Ittihad — mesmo com o rival jogando com um a menos. O craque português pediu que o grupo deixasse a frustração para trás e focasse nos próximos desafios, já que o time ainda disputa o Campenato Saudita e a Champions League asiática

  • Al Nassr de Cristiano Ronaldo cai diante do brilho de Benzema

    O Al Nassr até saiu na frente, mas acabou superado por Karim Benzema — ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e agora rival. O francês abriu o placar aos 15 minutos, após passe preciso de Moussa Diaby. Pouco depois, Ronaldo respondeu com categoria: deu a assistência para Angelo Gabriel acertar um chute no ângulo e empatar o jogo em 1 a 1. A partida seguia equilibrada até que Houssem Aouar aproveitou uma falha da defesa e recolocou o Al Ittihad na frente, ainda no primeiro tempo.

    Na etapa final, o Al Nassr voltou pressionando e teve uma vantagem importante: o Al Ittihad ficou com um jogador a menos depois que Ahmed Al Julaydan foi expulso por falta dura em Aiman Yahya. Mesmo assim, o time de CR7 não conseguiu reagir. Kingsley Coman e Sadio Mané perderam chances claras, e o próprio Cristiano chegou perto de marcar seu 951º gol, mas a bola passou raspando o travessão. O Al Nassr finalizou 22 vezes (cinco no alvo), mas esbarrou em uma defesa sólida. No fim, derrota e eliminação da King's Cup.

    Após o apito final, Cristiano Ronaldo reuniu os companheiros e preferiu palavras de incentivo em vez de críticas. Pouco depois, postou no Instagram:

    “Seguimos firmes, aprendemos e continuamos juntos.”

    • Publicidade
  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    Os títulos estão fugindo de Cristiano Ronaldo

    Desde que chegou à Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo vem empilhando gols e boas atuações — mas os grandes títulos continuam fugindo. Até agora, o único troféu conquistado foi a Copa dos Campeões Árabes de 2023. Desde então, vieram eliminações e vice-campeonatos nas copas nacionais e continentais. O Al Nassr ainda não venceu a Liga Saudita, a Copa do Rei nem a Supercopa com o craque português no elenco. Para quem já levantou cinco títulos da Champions League (um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid), essas frustrações pesam.

  • Um raro dia de folga para CR7

    Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue motivado e em busca da marca pessoal de 1.000 gols na carreira. Mas a noite contra o Al Ittihad não foi das melhores. Ele arriscou cinco finalizações — só uma ao gol. Criou apenas uma boa chance (a assistência para Angelo Gabriel) e teve pouco impacto no ataque. Um desempenho discreto para quem vinha em alta, com seis gols em seis jogos na liga.

    Em um discurso recente no Prêmio Portugal Futebol Globo, Cristiano Ronaldo falou sobre o desejo de seguir jogando:

    “Quero continuar por mais alguns anos — não muitos. Sei que o fim está perto, mas ainda me sinto bem, ajudando meu clube e a seleção. Quando parar, quero olhar para trás e saber que dei tudo de mim.”

  • Jorge Jesus Cristiano Ronaldo NassrGetty

    Al Nassr ainda lidera o Campeonato Saudita

    Apesar da eliminação, o Al Nassr ainda lidera a Saudi Pro League, com 18 pontos — três a mais que o Al Taawoun e oito à frente do Al Ittihad. Sob o comando de Jorge Jesus, o time volta a campo neste sábado (1º), em casa, contra o Al Feiha, tentando mostrar que a briga pelo título segue firme.

King Cup
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Shabab crest
Al-Shabab
ALS