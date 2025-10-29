Cristiano Ronaldo manda recado após eliminação do Al Nassr para time de Karim Benzema

O Al Nassr até saiu na frente, mas acabou superado por Karim Benzema — ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e agora rival. O francês abriu o placar aos 15 minutos, após passe preciso de Moussa Diaby. Pouco depois, Ronaldo respondeu com categoria: deu a assistência para Angelo Gabriel acertar um chute no ângulo e empatar o jogo em 1 a 1. A partida seguia equilibrada até que Houssem Aouar aproveitou uma falha da defesa e recolocou o Al Ittihad na frente, ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Al Nassr voltou pressionando e teve uma vantagem importante: o Al Ittihad ficou com um jogador a menos depois que Ahmed Al Julaydan foi expulso por falta dura em Aiman Yahya. Mesmo assim, o time de CR7 não conseguiu reagir. Kingsley Coman e Sadio Mané perderam chances claras, e o próprio Cristiano chegou perto de marcar seu 951º gol, mas a bola passou raspando o travessão. O Al Nassr finalizou 22 vezes (cinco no alvo), mas esbarrou em uma defesa sólida. No fim, derrota e eliminação da King's Cup.

Após o apito final, Cristiano Ronaldo reuniu os companheiros e preferiu palavras de incentivo em vez de críticas. Pouco depois, postou no Instagram:

“Seguimos firmes, aprendemos e continuamos juntos.”