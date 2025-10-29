Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo manda recado após eliminação do Al Nassr para time de Karim Benzema
Al Nassr de Cristiano Ronaldo cai diante do brilho de Benzema
O Al Nassr até saiu na frente, mas acabou superado por Karim Benzema — ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e agora rival. O francês abriu o placar aos 15 minutos, após passe preciso de Moussa Diaby. Pouco depois, Ronaldo respondeu com categoria: deu a assistência para Angelo Gabriel acertar um chute no ângulo e empatar o jogo em 1 a 1. A partida seguia equilibrada até que Houssem Aouar aproveitou uma falha da defesa e recolocou o Al Ittihad na frente, ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, o Al Nassr voltou pressionando e teve uma vantagem importante: o Al Ittihad ficou com um jogador a menos depois que Ahmed Al Julaydan foi expulso por falta dura em Aiman Yahya. Mesmo assim, o time de CR7 não conseguiu reagir. Kingsley Coman e Sadio Mané perderam chances claras, e o próprio Cristiano chegou perto de marcar seu 951º gol, mas a bola passou raspando o travessão. O Al Nassr finalizou 22 vezes (cinco no alvo), mas esbarrou em uma defesa sólida. No fim, derrota e eliminação da King's Cup.
Após o apito final, Cristiano Ronaldo reuniu os companheiros e preferiu palavras de incentivo em vez de críticas. Pouco depois, postou no Instagram:
“Seguimos firmes, aprendemos e continuamos juntos.”
Os títulos estão fugindo de Cristiano Ronaldo
Desde que chegou à Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo vem empilhando gols e boas atuações — mas os grandes títulos continuam fugindo. Até agora, o único troféu conquistado foi a Copa dos Campeões Árabes de 2023. Desde então, vieram eliminações e vice-campeonatos nas copas nacionais e continentais. O Al Nassr ainda não venceu a Liga Saudita, a Copa do Rei nem a Supercopa com o craque português no elenco. Para quem já levantou cinco títulos da Champions League (um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid), essas frustrações pesam.
Um raro dia de folga para CR7
Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue motivado e em busca da marca pessoal de 1.000 gols na carreira. Mas a noite contra o Al Ittihad não foi das melhores. Ele arriscou cinco finalizações — só uma ao gol. Criou apenas uma boa chance (a assistência para Angelo Gabriel) e teve pouco impacto no ataque. Um desempenho discreto para quem vinha em alta, com seis gols em seis jogos na liga.
Em um discurso recente no Prêmio Portugal Futebol Globo, Cristiano Ronaldo falou sobre o desejo de seguir jogando:
“Quero continuar por mais alguns anos — não muitos. Sei que o fim está perto, mas ainda me sinto bem, ajudando meu clube e a seleção. Quando parar, quero olhar para trás e saber que dei tudo de mim.”
Al Nassr ainda lidera o Campeonato Saudita
Apesar da eliminação, o Al Nassr ainda lidera a Saudi Pro League, com 18 pontos — três a mais que o Al Taawoun e oito à frente do Al Ittihad. Sob o comando de Jorge Jesus, o time volta a campo neste sábado (1º), em casa, contra o Al Feiha, tentando mostrar que a briga pelo título segue firme.
