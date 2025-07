"Não faz sentido" - Cristiano Ronaldo, Liverpool e as mensagens emocionadas após morte de Diogo Jota em acidente

Cristiano Ronaldo, Liverpool e o mundo da bola vêm prestando homenagens a Diogo Jota, que faleceu em acidente de carro, aos 28 anos

A morte de Diogo Jota, ex-atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, foi confirmada nesta quarta-feira, 3 de julho de 2025. O jogador de 28 anos estava em um carro ao lado do irmão, André Silva, de 26, ex-jogador do Penafiel, da segunda divisão portuguesa, quando ambos sofreram um acidente na região de Cernadilla, na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Os dois não resistiram à tragédia. De acordo com a Guarda Civil, os irmãos viajavam em um Lamborghini que saiu da pista e pegou fogo após o estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Há apenas duas semanas, Jota havia se casado com sua companheira, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos.

A notícia abalou o mundo do futebol e gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Diversas mensagens de pesar foram publicadas, incluindo uma homenagem de Cristiano Ronaldo, companheiro de Jota na seleção portuguesa. Juntos, os dois haviam conquistado recentemente o título da UEFA Nations League. Abaixo, confira as principais homenagens ao jogador feitas através das redes sociais...