Cristiano Ronaldo bate Lionel Messi e Stephen Curry como atleta mais bem pago do mundo; Neymar também está na lista

C. Ronaldo

CR7 lidera o ranking, desbancando estrelas da NBA, do boxe e futebol mundial

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. O astro português faturou impressionantes US$ 260 milhões no último ano, algo em torno de R$ 1.5 bilhão, superando nomes como Stephen Curry, Tyson Fury e Lionel Messi na lista divulgada pelo site Sportico.

O levantamento de 2024, que reúne 100 esportistas de 27 países e oito modalidades, destaca -principalmente- a força financeira do futebol e do basquete. Além disso, revela os valores astronômicos dos contratos milionários desses atletas, que incluem patrocínios de grandes marcas, campanhas publicitárias e direitos de imagem.

Entre os brasileiros, Neymar aparece na sexta posição, enquanto Vinícius Júnior ficou de fora do Top-10, figurando 38º lugar.

