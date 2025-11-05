Cristiano Ronaldo insiste que vencer Copa do Mundo como Lionel Messi não vai definir seu legado

A eterna comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi segue firme, mesmo com os dois já em reta final de carreira. Ronaldo busca seu primeiro título na Arábia Saudita com o Al-Nassr, enquanto Messi vive seus últimos anos no Inter Miami, de David Beckham, nos Estados Unidos.

Depois da conquista da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, muitos torcedores passaram a apontar Messi como o maior de todos os tempos. Mas Ronaldo discorda dessa ideia e afirma que sua carreira não pode ser definida apenas por títulos de seleções.

Em uma prévia da segunda parte de sua entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, que vai ao ar nesta quinta-feira (06), o craque português de 40 anos disse:

“Se você me perguntar, Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo? Não, não é um sonho. Por quê? Porque não acho justo definir quem é o melhor da história com base em um torneio de seis ou sete jogos. Você acha que isso faz sentido?”