Cristiano Ronaldo insiste que vencer Copa do Mundo como Lionel Messi não vai definir seu legado
O debate Ronaldo x Messi continua
A eterna comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi segue firme, mesmo com os dois já em reta final de carreira. Ronaldo busca seu primeiro título na Arábia Saudita com o Al-Nassr, enquanto Messi vive seus últimos anos no Inter Miami, de David Beckham, nos Estados Unidos.
Depois da conquista da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, muitos torcedores passaram a apontar Messi como o maior de todos os tempos. Mas Ronaldo discorda dessa ideia e afirma que sua carreira não pode ser definida apenas por títulos de seleções.
Em uma prévia da segunda parte de sua entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, que vai ao ar nesta quinta-feira (06), o craque português de 40 anos disse:
“Se você me perguntar, Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo? Não, não é um sonho. Por quê? Porque não acho justo definir quem é o melhor da história com base em um torneio de seis ou sete jogos. Você acha que isso faz sentido?”
Reviravolta sobre a Copa do Mundo
As declarações de Ronaldo chamaram atenção porque, no passado, ele deixou claro o quanto sonhava em conquistar a Copa. Após a eliminação de Portugal para o Marrocos nas quartas de final de 2022, o craque desabafou nas redes sociais:
“Ganhar uma Copa do Mundo por Portugal foi o maior sonho da minha carreira. Lutei muito por isso. Em cinco participações, ao longo de 16 anos, dei tudo de mim. Infelizmente, o sonho acabou. Mas minha dedicação à Seleção nunca mudou. O sonho foi lindo enquanto durou.”
“Não quero ser humilde”
Messi realizou o sonho que escapou de Ronaldo e ergueu o troféu mais cobiçado do futebol. O argentino, agora no Inter Miami, tem mais títulos na carreira que o português — mas isso não faz Cristiano mudar de ideia.
Quando Piers Morgan perguntou se Messi era melhor, ele respondeu sem rodeios:
“Messi é melhor do que eu? Discordo. Não quero ser humilde.”
A frase, claro, viralizou e reacendeu a discussão nas redes sociais — uma rivalidade que parece longe de acabar, mesmo depois que ambos se aposentarem.
- Getty/GOAL
Um último desafio
Se conseguir liderar Portugal ao título mundial no próximo ano, Cristiano Ronaldo pode acabar mudando seu discurso sobre a importância da Copa. Embora já tenha vencido a Eurocopa e a Liga das Nações, a taça do Mundial ainda é o grande vazio em sua coleção.
Mesmo que negue, não há como escapar: vencer a Copa seria a coroação definitiva de uma das maiores carreiras da história do futebol.