Cristiano Ronaldo explica por que não compareceu ao funeral de Diogo Jota

Jota e seu irmão morreram em julho deste ano depois que o Lamborghini em que estavam sofreu um estouro de pneu enquanto ultrapassava outro veículo e pegou fogo. Jota, de 28 anos, viajava de Porto para Santander para pegar uma balsa de volta à Inglaterra, já que havia sido aconselhado a não voar após uma recente cirurgia pulmonar. O mundo do futebol ficou em choque e luto com a trágica notícia. Apenas 11 dias antes do acidente, Jota havia se casado com sua parceira de longa data, com quem tinha três filhos pequenos. Homenagens chegaram de companheiros de equipe, ex-treinadores, clubes e fãs de todo o mundo. O Liverpool divulgou um comunicado chamando a perda de “inimaginável”, enquanto a Federação Portuguesa de Futebol afirmou estar “completamente devastada”.

Na época, Cristiano escreveu nas redes sociais: “Não faz sentido. Há pouco tempo estávamos juntos na Seleção, há pouco tempo você se casou. À sua família, à sua esposa e aos seus filhos, envio minhas condolências e desejo toda a força do mundo. Sei que você sempre estará com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Todos sentiremos sua falta.”

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi criticado por não comparecer ao funeral de seu companheiro de equipe, sendo visto de férias em Mallorca, mas agora explicou os motivos por trás de sua ausência.