+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP

Cristiano Ronaldo explica por que não compareceu ao funeral de Diogo Jota

Atacante português morreu em acidente de carro na Espanha em julho deste ano

Cristiano Ronaldo revelou o impacto transformador que a trágica morte de Diogo Jota teve em sua vida, após o devastador acidente de carro na região de Zamora, na Espanha, que tirou a vida da estrela do Liverpool e de seu irmão, André Silva. Ronaldo também falou sobre os motivos pessoais que o levaram a decidir não comparecer ao funeral de seu companheiro de seleção portuguesa.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Tragédia na Espanha

    Jota e seu irmão morreram em julho deste ano depois que o Lamborghini em que estavam sofreu um estouro de pneu enquanto ultrapassava outro veículo e pegou fogo. Jota, de 28 anos, viajava de Porto para Santander para pegar uma balsa de volta à Inglaterra, já que havia sido aconselhado a não voar após uma recente cirurgia pulmonar. O mundo do futebol ficou em choque e luto com a trágica notícia. Apenas 11 dias antes do acidente, Jota havia se casado com sua parceira de longa data, com quem tinha três filhos pequenos. Homenagens chegaram de companheiros de equipe, ex-treinadores, clubes e fãs de todo o mundo. O Liverpool divulgou um comunicado chamando a perda de “inimaginável”, enquanto a Federação Portuguesa de Futebol afirmou estar “completamente devastada”.

    Na época, Cristiano escreveu nas redes sociais: “Não faz sentido. Há pouco tempo estávamos juntos na Seleção, há pouco tempo você se casou. À sua família, à sua esposa e aos seus filhos, envio minhas condolências e desejo toda a força do mundo. Sei que você sempre estará com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Todos sentiremos sua falta.”

    O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi criticado por não comparecer ao funeral de seu companheiro de equipe, sendo visto de férias em Mallorca, mas agora explicou os motivos por trás de sua ausência.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-NATIONS-POR-TRAININGAFP

    Ausência no funeral explicada

    Cristiano Ronaldo disse ao programa Piers Morgan Uncensored: “São duas coisas. As pessoas me criticam muito, e eu não me importo com isso, porque quando você tem a consciência tranquila, não precisa se preocupar com o que os outros dizem. Uma das coisas que eu não faço, desde que meu pai morreu, é ir a um cemitério. Em segundo lugar, você sabe como sou e qual é minha reputação — onde quer que eu vá, vira um circo. Eu não fui (ao funeral de Jota) porque a atenção estaria voltada para mim, e eu não queria isso.”

    Ele acrescentou:“As pessoas podem continuar me criticando, mas eu me senti bem com minha decisão. Eu não preciso ir só para que as pessoas me vejam lá. Estava pensando na família dele, e não precisava das câmeras para registrar o que eu faço.”

  • 'Isso mostra por que você deve aproveitar os momentos'

    Ronaldo acrescentou: “Eu estava com a Gio (minha parceira Georgina Rodríguez) na academia. Não acreditei quando vi as mensagens. Chorei muito. Foi um momento muito, muito difícil para todos — para o país, os torcedores, os companheiros de equipe, as famílias.

    “Gostava muito dele e de poder ter compartilhado alguns ótimos momentos juntos. Falei com a família dele e ofereci meu apoio. Isso mostra por que devemos aproveitar os momentos e não pensar tanto no futuro. Não estou planejando muito a longo prazo, porque tudo pode mudar em um instante. Temos que ser felizes por estarmos aqui, aproveitar a vida, porque não sabemos o que vai acontecer no futuro. Foi um momento chocante, e ainda sentimos isso hoje. Diogo era um de nós. Era uma pessoa muito boa e um excelente jogador.

    “Gostava muito dele e de poder ter compartilhado alguns ótimos momentos juntos. Falei com a família dele e ofereci meu apoio.”

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    As homenagens continuam

    Jota faleceu há quatro meses, mas ainda é lembrado em todos os jogos do Liverpool em casa, quando os torcedores em Anfield fazem um minuto de aplausos aos 20 minutos — em homenagem ao número da camisa do português. Trent Alexander-Arnold, que retornou a Merseyside com o Real Madrid, prestou uma homenagem comovente ao seu ex-companheiro de equipe, deixando flores e uma mensagem escrita à mão no memorial do Liverpool. O gesto sincero aconteceu quando o jogador da seleção inglesa revisitou sua antiga casa antes do confronto da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e os Reds, na noite de terça-feira.