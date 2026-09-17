Cristiano Ronaldo desistiu da ideia de adquirir o Al-Nassr?

O jornal "Arriyadiyah" revelou em um novo relatório movimentações lideradas por um consórcio que reúne um fundo de investimento local e potenciais investidores, entre eles a empresa americana "RedBird", além dos meios de comunicação sauditas e do empresário Ibrahim Al-Muhaidib, com o objetivo de chegar a um acordo com o Fundo de Investimento Público "PIF" para adquirir uma participação na empresa do clube Al-Nassr.

De acordo com o relatório, as negociações entre o consórcio de investimento e os investidores sauditas, de um lado, e o Fundo de Investimento Público, de outro, registraram atividade intensa nas últimas semanas, com a meta de chegar à posse de uma participação na empresa do clube até o fim da atual temporada.

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Ao mesmo tempo, o relatório não incluiu nenhuma menção a Cristiano Ronaldo dentro do consórcio que atualmente se movimenta para adquirir uma participação no Al-Nassr, o que abre a porta para questionamentos sobre o futuro da ideia que anteriormente vinculou o nome do capitão da equipe a ela.

A ausência do nome de Ronaldo nas movimentações atuais não significa necessariamente sua retirada de qualquer projeto de investimento possível, especialmente porque, até o momento, não há informações oficiais que confirmem seu recuo em relação à ideia ou sua saída dela de forma definitiva, mas os últimos desdobramentos trouxeram o assunto de volta ao círculo dos questionamentos.