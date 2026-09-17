Cristiano Ronaldo desistiu da ideia de adquirir o Al-Nassr?

A ausência do nome do português Cristiano Ronaldo nas mais recentes movimentações relacionadas à possível aquisição do clube saudita Al-Nassr levantou pontos de interrogação sobre a posição do craque da equipe em relação à ideia à qual seu nome esteve associado no período recente, especialmente com o surgimento de novas movimentações de investimento que incluem várias entidades sauditas e americanas.
Fontes portuguesas já haviam falado sobre o ingresso de Ronaldo em uma parceria conjunta que reúne diversos investidores e entidades, com o objetivo de adquirir o Al-Nassr no próximo período, em um passo que concederia ao capitão da equipe um papel que ultrapassaria sua presença dentro de campo, chegando à participação no futuro de investimentos do clube.