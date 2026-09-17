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Cristiano Ronaldo desistiu da ideia de adquirir o Al-Nassr?

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O astro português pode rumar a um projeto diferente

A ausência do nome do português Cristiano Ronaldo nas mais recentes movimentações relacionadas à possível aquisição do clube saudita Al-Nassr levantou pontos de interrogação sobre a posição do craque da equipe em relação à ideia à qual seu nome esteve associado no período recente, especialmente com o surgimento de novas movimentações de investimento que incluem várias entidades sauditas e americanas.

Fontes portuguesas já haviam falado sobre o ingresso de Ronaldo em uma parceria conjunta que reúne diversos investidores e entidades, com o objetivo de adquirir o Al-Nassr no próximo período, em um passo que concederia ao capitão da equipe um papel que ultrapassaria sua presença dentro de campo, chegando à participação no futuro de investimentos do clube.

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  • imago-sport-1083370014.jpgSebastian Frej

    Nova coalizão: Ronaldo fora de cena

    O jornal "Arriyadiyah" revelou em um novo relatório movimentações lideradas por um consórcio que reúne um fundo de investimento local e potenciais investidores, entre eles a empresa americana "RedBird", além dos meios de comunicação sauditas e do empresário Ibrahim Al-Muhaidib, com o objetivo de chegar a um acordo com o Fundo de Investimento Público "PIF" para adquirir uma participação na empresa do clube Al-Nassr.

    De acordo com o relatório, as negociações entre o consórcio de investimento e os investidores sauditas, de um lado, e o Fundo de Investimento Público, de outro, registraram atividade intensa nas últimas semanas, com a meta de chegar à posse de uma participação na empresa do clube até o fim da atual temporada.

    Leia também: Vídeo: Bono rouba a cena na Arábia Saudita ao estilo da Copa do Mundo
    Ao mesmo tempo, o relatório não incluiu nenhuma menção a Cristiano Ronaldo dentro do consórcio que atualmente se movimenta para adquirir uma participação no Al-Nassr, o que abre a porta para questionamentos sobre o futuro da ideia que anteriormente vinculou o nome do capitão da equipe a ela.

    A ausência do nome de Ronaldo nas movimentações atuais não significa necessariamente sua retirada de qualquer projeto de investimento possível, especialmente porque, até o momento, não há informações oficiais que confirmem seu recuo em relação à ideia ou sua saída dela de forma definitiva, mas os últimos desdobramentos trouxeram o assunto de volta ao círculo dos questionamentos.

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    As contas de Ronaldo mudaram?

    As interrogações aumentam com a existência de relatos que apontam que Cristiano Ronaldo passou a estar menos aberto à ideia de entrar em um projeto de investimento dentro do Al-Nassr, diante de algumas questões e problemas internos que o clube vive durante o período atual, embora sua posição final ainda não tenha sido anunciada oficialmente.

    A empresa norte-americana "RedBird", presidida por Gerry Cardinale, é dona integral dos clubes Milan, da Itália, e Toulouse, da França, além de possuir uma participação superior a 10% no clube inglês Liverpool, o que confere ao consórcio proposto grande experiência na área de investimento esportivo e gestão de clubes.

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    Enquanto as atenções se voltam para as negociações em andamento sobre o futuro da propriedade do Al-Nassr, a posição de Cristiano Ronaldo permanece o elo obscuro do cenário até o momento, especialmente porque sua ausência no consórcio revelado pela "Al-Riyadiya" levanta uma pergunta importante sobre se seus cálculos a respeito da aquisição do Al-Nassr teriam mudado.

    A ausência do nome de Cristiano Ronaldo nas movimentações atuais pode ser apenas um desdobramento temporário no rumo das negociações, ou um indício de que o projeto de aquisição que anteriormente esteve ligado ao seu nome entrou em uma nova fase com partes diferentes, algo que os próximos desdobramentos e negociações irão revelar.

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