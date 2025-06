Cristiano Ronaldo decide, e Nuno Mendes põe Lamine Yamal no bolso em Portugal x Espanha na final da Nations League

C. Ronaldo

Após empatar em 2 a 2 no tempo normal, Portugal conquistou seu segundo título da Nations League ao vencer a Espanha por 5 a 3 nos pênaltis

Portugal venceu a Espanha nos pênaltis e garantiu o título da Liga das Nações neste domingo (8), após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, em partida disputada na Allianz Arena.

Os atuais campeões europeus começaram melhor e envolveram Portugal com muita troca de passes. O domínio espanhol foi recompensado aos 21 minutos, quando a defesa portuguesa não conseguiu afastar um cruzamento na área. Improvisado na lateral direita, João Neves desviou a bola nos pés de Martin Zubimendi, que não desperdiçou.

O gol acordou a equipe portuguesa, que respondeu rapidamente. Cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo fez boa jogada de pivô e achou Pedro Neto. O atacante do Chelsea viu Nuno Mendes chegando de trás e rolou para o lateral esquerdo bater firme no canto direito: 1 a 1.

Quando Portugal parecia levar o empate para o intervalo, a Espanha voltou a ficar na frente. Pedri lançou com precisão, Gonçalo Inácio perdeu Mikel Oyarzabal na marcação e o espanhol finalizou com categoria para marcar o segundo.

Na segunda etapa, o empate veio pouco antes da marca dos 60 minutos. Nuno Mendes ganhou de Yamal na corrida e cruzou. A bola desviou na defesa e sobrou para CR7, que se impôs fisicamente sobre Marc Cucurella e empurrou para o gol.

Com o empate, os dois times buscaram o gol da vitória e obrigaram boas defesas de Diogo Costa e Unai Simón. A prorrogação foi inevitável.

No tempo extra, o jogo seguiu equilibrado. O lance mais polêmico aconteceu quando Nuno Mendes invadiu a área, caiu após contato e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Do outro lado, Pedro Porro quase surpreendeu Costa com um chute de longa distância, e Diogo Jota teve boa chance de cabeça.

A decisão foi para os pênaltis. Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes e Nuno Mendes converteram suas cobranças. Diogo Costa brilhou ao defender o chute de Álvaro Morata, e coube a Rúben Neves fechar a série com um chute certeiro no canto esquerdo, selando o título para Portugal.

