Cristiano Ronaldo conta detalhes de pedido de casamento e confessa: "Não sou um cara romântico"
Cristiano Ronaldo e Georgina ficaram noivos em agosto
Depois de quase uma década de relacionamento e de construírem uma família com cinco filhos ao longo do caminho, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez finalmente decidiram que era hora de começar a planejar o casamento. O craque português fez o pedido em meados de agosto, e sua parceira — uma modelo de sucesso — aceitou com alegria. Georgina compartilhou a notícia nas redes sociais, exibindo seu deslumbrante anel de diamante e escrevendo: “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas.”
- Getty/Instagram
Cristiano Ronaldo revela que 'não é um cara romântico'
Durante uma nova entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo contou como pediu Georgina Rodríguez em casamento — e admitiu que “não é uma pessoa romântica”. O atacante do Al Nassr e da seleção portuguesa explicou: “Era mais ou menos uma da manhã. Minhas filhas já estavam dormindo. Um dos meus amigos me entregou o anel para eu dar à Gio (Georgina) e, enquanto eu fazia isso, meus dois filhos entraram e disseram: ‘Papai, você vai dar o anel para a mamãe e pedir ela em casamento?’".
Eu pensei: ‘Uau, esse é o momento certo para dizer sim.’ Era a hora. Eu sabia que faria isso um dia, mas não planejei que fosse naquele momento. Como minhas filhas disseram aquilo e meus amigos estavam filmando, senti que era o momento. Então eu ofereci o anel. Não me ajoelhei, porque não estava preparado, mas foi um momento lindo. Fiz um pequeno discurso. Foi simples. Eu não sou um cara romântico… quer dizer, eu sou, mas não muito — não sou do tipo que leva flores para casa toda semana. Mas sou romântico à minha maneira. Foi um momento maravilhoso, e eu sabia que ela é a mulher da minha vida. Então fiz o pedido, e espero ter feito bem.”
Quando Cristiano Ronaldo vai se casar?
Apesar de ter ficado noivo em agosto, Cristiano Ronaldo não tem pressa para se casar. Ele explicou: “Ainda não. Planejamos fazer isso depois da Copa do Mundo — com o troféu! Mas ela não é do tipo que gosta de grandes festas. Não gosta. Prefere algo mais íntimo, mais privado. Então vou respeitar isso. Uma coisa que eu amo nela é que ela não ligou para o anel. Ela apenas me perguntou se eu estava sendo sincero, e eu disse: ‘Eu quero você e quero me casar com você.’ Eu não chorei, mas fiquei com lágrimas nos olhos.”
Quanto vale o anel de Georgina?
De acordo com a especialista em anéis de noivado Laura Taylor, o deslumbrante diamante de Georgina Rodríguez está avaliado em cerca de R$ 10,4 milhões. Taylor explicou ao Daily Mail: “Um diamante desse tamanho é quase certamente montado em platina, tanto pela segurança quanto pelo fato de realçar sua cor e conferir ao anel um acabamento atemporal. É uma joia de tirar o fôlego — facilmente um dos anéis mais impressionantes que vimos nos últimos anos — e combina perfeitamente com um dos casais mais famosos do futebol. Se o diamante for natural e de qualidade excepcional, com cor entre D e F e clareza impecável ou quase impecável, seu valor pode facilmente ultrapassar R$ 10,4 milhões.”
Já Tobias Kormind, diretor administrativo da 77 Diamonds, estimou ao The Mirror que o valor do anel de noivado de Georgina poderia chegar a cerca de R$ 26,8 milhões. “O anel lembra o icônico Diamante Taylor-Burton, uma pedra em formato de pêra de 69,42 quilates presenteada a Elizabeth Taylor por Richard Burton, e que teria sido comprada da Cartier — que arrematou a raridade por mais de R$ 5 milhões em um leilão”, disse Kormind.
- Getty
Cristiano Ronaldo ainda focado no debate sobre melhor da história
Parece que o foco imediato de Cristiano Ronaldo ainda está em vencer o eterno debate sobre quem é o maior jogador de todos os tempos. Há mais de uma década, o mundo do futebol discute se Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi merece esse título. Embora as trajetórias das duas lendas tenham sido quase idênticas em termos de conquistas e estatísticas, o título de Messi na Copa do Mundo de 2022 com a Argentina acabou resolvendo a questão para uma grande parte dos torcedores. No entanto, CR7 ainda não está disposto a aceitar a superioridade do rival. Em entrevista a Piers Morgan, ele declarou: “Messi melhor do que eu? Eu não concordo com essa opinião. Eu não quero ser humilde.”