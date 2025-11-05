Cristiano Ronaldo conta detalhes de pedido de casamento e confessa: "Não sou um cara romântico"

Durante uma nova entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo contou como pediu Georgina Rodríguez em casamento — e admitiu que “não é uma pessoa romântica”. O atacante do Al Nassr e da seleção portuguesa explicou: “Era mais ou menos uma da manhã. Minhas filhas já estavam dormindo. Um dos meus amigos me entregou o anel para eu dar à Gio (Georgina) e, enquanto eu fazia isso, meus dois filhos entraram e disseram: ‘Papai, você vai dar o anel para a mamãe e pedir ela em casamento?’".

Eu pensei: ‘Uau, esse é o momento certo para dizer sim.’ Era a hora. Eu sabia que faria isso um dia, mas não planejei que fosse naquele momento. Como minhas filhas disseram aquilo e meus amigos estavam filmando, senti que era o momento. Então eu ofereci o anel. Não me ajoelhei, porque não estava preparado, mas foi um momento lindo. Fiz um pequeno discurso. Foi simples. Eu não sou um cara romântico… quer dizer, eu sou, mas não muito — não sou do tipo que leva flores para casa toda semana. Mas sou romântico à minha maneira. Foi um momento maravilhoso, e eu sabia que ela é a mulher da minha vida. Então fiz o pedido, e espero ter feito bem.”