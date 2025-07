Cristhian Mosquera: por que o Arsenal quer o defensor do Valencia que quase virou jogador de basquete

O jovem espanhol tem sido fortemente cotado para uma transferência ao Emirates Stadium, após uma ascensão meteórica em sua carreira

Segundo Fabrizio Romano, o Arsenal chegou a um acordo com Cristhian Mosquera, revelação da base do Valencia e integrante da lista final do prêmio Golden Boy 2024. A proposta inicial dos Gunners, de 12 milhões de libras, foi rejeitada pelo clube espanhol, mas o Arsenal mantém otimismo em fechar o negócio por aproximadamente 17 milhões de libras. Mikel Arteta vê no jovem de 21 anos uma peça importante para reforçar o setor defensivo na temporada 2025/26.

O Arsenal também esteve ligado ao interesse em Dean Huijsen antes de sua transferência do Bournemouth para o Real Madrid. No entanto, Mosquera surge como uma alternativa mais acessível — e com potencial semelhante ao do compatriota espanhol. O defensor parece pronto para se tornar a próxima grande história de sucesso da tradicional academia do Valencia, que revelou nomes como David Silva e Raúl Albiol.

Qualquer fã da La Liga que tenha acompanhado Mosquera nos últimos dois anos sabe do que ele é capaz — assim como quem o viu brilhar na Euro sub-21 deste verão europeu. O Arsenal não está atrás apenas de um reforço para o elenco: se continuar evoluindo nesse ritmo, Mosquera pode disputar minutos com William Saliba e Gabriel Magalhães já na próxima temporada.

Afinal, o que faz de Cristhian Mosquera uma promessa tão empolgante? A GOAL traz todos os detalhes sobre o novo alvo dos Gunners...