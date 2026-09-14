O Santos está montando um verdadeiro time dos sonhos e, depois de trazer de volta para casa há mais de um ano a joia Neymar Jr., nestas horas concluiu a contratação de outra grandíssima ex-estrela do Brasil que estava sem clube após o fim de seu contrato com o Vasco da Gama: Philippe Coutinho.
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Coutinho vai jogar com Neymar e Arthur: Santos oficializa anúncio
Contrato até o fim do ano
O anúncio oficial do Santos colocou no papel o acordo que Coutinho escolheu assinar até 31 de dezembro de 2026, quando de fato será encerrada a temporada do futebol brasileiro.
Coutinho, de fato, não joga uma partida oficial desde 14 de fevereiro passado, quando na época atuava pelo Vasco da Gama, clube em que foi revelado ainda criança antes de chegar à Inter.
COM ARTHUR E NEYMAR
A cautela, obviamente, é grande, já que o motivo da parada anterior em sua carreira não se devia apenas a problemas físicos, mas também de estabilidade mental. Problemas que hoje parecem ter ficado para trás e que levaram Neymar a convencer o Santos a lhe dar uma chance.
Os dois, de fato, jogaram muitas vezes juntos quando jovens e nas seleções brasileiras, mas nunca conseguiram atuar juntos em um clube. Ao lado deles haverá outro ex-Barcelona, como Arthur, que chegou no fim da janela europeia após a saída da Juventus.
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