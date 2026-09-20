CorSport - Inter, a bronca de Chivu ao time: as paredes do Olímpico tremeram no intervalo

A Inter deixou o estádio Olímpico de Roma e o grande duelo contra a equipe de Gian Piero Gasperini com um empate por 2 a 2 de virada, resultado que pode fazer os torcedores interistas sorrirem, sobretudo pela forma como a partida havia se desenhado.

No fim do primeiro tempo, a Inter estava perdendo, pela enésima vez nesta temporada, por dois gols (doblete de Manu Kone), consequência de mais uma abordagem errada neste início de temporada. No intervalo veio a reação e, ao fim da partida, Cristian Chivu não quis revelar o que disse ao time

O Corriere dello Sport, no entanto, revelou que o clima do discurso feito pelo treinador romeno esteve longe de ser sereno.