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Emanuele Tramacere
Traduzido por

CorSport - Inter, a bronca de Chivu ao time: as paredes do Olímpico tremeram no intervalo

Inter de Milão
C. Chivu

O péssimo primeiro tempo da Inter contra a Roma obrigou o treinador romeno a dar uma bronca nos bastidores do Olímpico.

A Inter deixou o estádio Olímpico de Roma e o grande duelo contra a equipe de Gian Piero Gasperini com um empate por 2 a 2 de virada, resultado que pode fazer os torcedores interistas sorrirem, sobretudo pela forma como a partida havia se desenhado.

No fim do primeiro tempo, a Inter estava perdendo, pela enésima vez nesta temporada, por dois gols (doblete de Manu Kone), consequência de mais uma abordagem errada neste início de temporada. No intervalo veio a reação e, ao fim da partida, Cristian Chivu não quis revelar o que disse ao time

O Corriere dello Sport, no entanto, revelou que o clima do discurso feito pelo treinador romeno esteve longe de ser sereno.

  • "FICA ENTRE NÓS"

    O técnico da Inter não quis se alongar e, ao falar com a imprensa logo após a partida, ressaltou e deixou claro que ficou decepcionado com a postura de seus jogadores no início do jogo, algo que também foi dito no vestiário, no intervalo:

    "Começo pelo segundo tempo, o que eu tinha para dizer sobre o primeiro eu disse no intervalo e fica entre mim e eles: é a mais pura verdade e é o que eu penso. Estou convencido de que eles também sabem disso. No segundo, em termos de postura, garra, qualidade e personalidade, fizemos uma grande partida"

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  • OS MUROS TREMERAM

    Os conceitos no centro do discurso são, portanto, claros; a forma como isso vai acontecer ainda segue misteriosa, mas, segundo o que informou o Corriere dello Sport, os ânimos literalmente se exaltaram.

    "Não foi um intervalo tranquilo, e as paredes do Olímpico tremeram. Chivu encontrou a maneira certa de fazer seus jogadores entenderem que eles estavam feios demais em campo para ser verdade"

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