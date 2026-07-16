Corriere - Itália: aquele acordo com Mancini, as dúvidas da Série A sobre Pirlo, Conte em segundo plano

O nome de Mancini surgiu poucos dias após a candidatura de Malagò à presidência da federação, e isso não pode ser mera coincidência. O *Corriere* escreve que há quem afirme, apesar das veementes negativas dos envolvidos, que os dois já haviam chegado a um acordo na época: um contrato de 2 milhões de euros mais bônus por ano. Depois, Maldini e Leonardo embarcaram na “barca” da federação, escolhidos pelo próprio Malagò. E não é segredo que Maldini gosta do perfil de Pirlo, que ele já teria querido trazer para o Milan em 2023 e a quem agora gostaria de confiar a Seleção Nacional.





Aqui, porém, está em jogo também uma questão mais ampla, explica o Corriere della Sera, que certamente deve ser levada em conta: há o ostracismo da Liga da Série A em relação a Mancini e há a opinião pública, para a qual a candidatura de Pirlo não obteve muito sucesso.



