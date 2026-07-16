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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Corriere - Itália: aquele acordo com Mancini, as dúvidas da Série A sobre Pirlo, Conte em segundo plano

Itália
Mercado da bola
R. Mancini
A. Pirlo
A. Conte

Malagò, Maldini e Leonardo devem decidir quem será o novo técnico da Seleção até segunda-feira

O presidente da Federação, Giovanni Malagò, passou ontem a maior parte do dia justamente em Milão: uma agenda lotada de compromissos, com partida para Roma no final da tarde, mas, nesse intervalo, não faltaram contatos justamente com aqueles que, junto com ele, escolherão o técnico. É o que relata o *Il Corriere della Sera*, segundo o qual agora estamos na lista de finalistas, com Roberto Mancini e Andrea Pirlo na primeira linha. E um terceiro nome na disputa: Antonio Conte.


Malagò, Leonardo e Maldini devem chegar a uma decisão e anunciá-la logo após o fim de semana, talvez já na própria segunda-feira, segundo o Corsera.

  • MANCINI E PIRLO

    O nome de Mancini surgiu poucos dias após a candidatura de Malagò à presidência da federação, e isso não pode ser mera coincidência. O *Corriere* escreve que há quem afirme, apesar das veementes negativas dos envolvidos, que os dois já haviam chegado a um acordo na época: um contrato de 2 milhões de euros mais bônus por ano. Depois, Maldini e Leonardo embarcaram na “barca” da federação, escolhidos pelo próprio Malagò. E não é segredo que Maldini gosta do perfil de Pirlo, que ele já teria querido trazer para o Milan em 2023 e a quem agora gostaria de confiar a Seleção Nacional.


    Aqui, porém, está em jogo também uma questão mais ampla, explica o Corriere della Sera, que certamente deve ser levada em conta: há o ostracismo da Liga da Série A em relação a Mancini e há a opinião pública, para a qual a candidatura de Pirlo não obteve muito sucesso.


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  • CONTE

    A FIGC não pode se dar ao luxo de tomar uma decisão errada, e não se pode imaginar que chegue ao banco da Seleção Nacional um nome que não tenha o apoio total. Problemas que Antonio Conte não teria, mas ele nunca foi contatado diretamente após algumas sondagens (indiretas) recebidas.


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