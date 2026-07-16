Corriere - Itália: aquele acordo com Mancini, as dúvidas da Série A sobre Pirlo, Conte em segundo plano

O presidente da Federação, Giovanni Malagò, passou ontem a maior parte do dia justamente em Milão: uma agenda lotada de compromissos, com partida para Roma no final da tarde, mas, nesse intervalo, não faltaram contatos justamente com aqueles que, junto com ele, escolherão o técnico. É o que relata o *Il Corriere della Sera*, segundo o qual agora estamos na lista de finalistas, com Roberto Mancini e Andrea Pirlo na primeira linha. E um terceiro nome na disputa: Antonio Conte.
Malagò, Leonardo e Maldini devem chegar a uma decisão e anunciá-la logo após o fim de semana, talvez já na própria segunda-feira, segundo o Corsera.