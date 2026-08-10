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CM Grafica Malagò Italia 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Corriere della Sera - Malagò, pesar e amargura pela entrevista de Maldini. E ele não avisa Mancini e Ranieri sobre Bianchedi

Itália

Os bastidores do domingo difícil do presidente da FIGC, entre entrevistas e um novo caso que explodiu em suas mãos

Um domingo bestial. Foi o que viveu ontem Giovanni Malagò, presidente da Figc. O Corriere della Sera conta alguns bastidores do dia vivido ontem pelo chefe da Federação Italiana de Futebol, que começou lendo a entrevista concedida por Paolo Maldini justamente ao Corsera e terminou com a polêmica à distância com o Coni sobre a nomeação de Diana Bianchedi como chefe de delegação da seleção da Itália.



  • Tristeza e amargura pela entrevista de Maldini

    Em relação à entrevista de Maldini, o Corriere conta que uma frase, acima de todas, havia chamado a atenção do presidente da Figc: "Malagò não cumpriu o combinado". Palavras que provocaram desgosto e amargura — lê-se no jornal — e que o número um da Figc não esperava, já que ele mesmo havia contado à Gazzetta que queria encontrar Maldini depois das férias. Talvez, a esta altura, não haja necessidade disso. E talvez, conclui o Corriere, a entrevista tenha reforçado em Malagò a ideia de que fez bem em se afastar de uma figura tão pouco inclinada ao diálogo.

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  • Bianchedi: Malagò não avisa Mancini e Ranieri

    E depois a questão Bianchedi. O Corriere della Serarevela que o presidente Buonfiglio foi informado por Malagò apenas às 21h de sábado à noite e pela própria Bianchedi ontem de manhã, com o "anúncio" já feito. Malagò agiu por conta própria, acrescenta o jornal, não consultou nem Mancini, nem Claudio Ranieri. É um movimento que pegou de surpresa também muitos (todos?) componentes da federação. O presidente da Figc está convencido de que não há problemas.

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