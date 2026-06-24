Corriere - Bastidores do ginásio: a videochamada com Xabi Alonso, a irritação do Inter

A ligação de Xabi Alonso mudou o jogo, com Palestra entrando em contato com Percassi ontem à noite para dizer que estava pronto para aceitar ambas as ofertas e deixar a decisão nas mãos da Atalanta, prossegue o jornal. Em comparação com os 45 milhões, mais 5 em bônus e uma porcentagem sobre a futura revenda oferecidos pelo Inter, ele preferiu aceitar a proposta londrina, resultado também das excelentes relações entre as partes.





Xabi Alonso acertou em cheio para vencer um emocionante duelo no mercado de transferências, conclui o Corriere della Sera, sem deixar de ressaltar que o desenrolar e o desfecho do dia de ontem, bem como da negociação, causaram “irritação nos escritórios de Marotta e Ausilio, em Milão”.