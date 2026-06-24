O Corriere della Sera revela alguns bastidores do dia de ontem, durante o qual Marco Palestra e a Atalanta decidiram aceitar a oferta do Chelsea em vez da do Inter. Em primeiro lugar, conta o Corriere, houve a reunião à tarde entre o Inter e o jogador (presente pessoalmente), acompanhado pelo agente Lucci. Em seguida, houve a reunião com o Chelsea, que, por videochamada, quis que Palestra conversasse com Xabi Alonso. Além do aspecto técnico, os “blues” também apresentaram uma oferta financeira generosa: 5 milhões de euros por 5 anos.
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Corriere - Bastidores do ginásio: a videochamada com Xabi Alonso, a irritação do Inter
XABI ALONSO ACERTA EM CHEIO
A ligação de Xabi Alonso mudou o jogo, com Palestra entrando em contato com Percassi ontem à noite para dizer que estava pronto para aceitar ambas as ofertas e deixar a decisão nas mãos da Atalanta, prossegue o jornal. Em comparação com os 45 milhões, mais 5 em bônus e uma porcentagem sobre a futura revenda oferecidos pelo Inter, ele preferiu aceitar a proposta londrina, resultado também das excelentes relações entre as partes.
Xabi Alonso acertou em cheio para vencer um emocionante duelo no mercado de transferências, conclui o Corriere della Sera, sem deixar de ressaltar que o desenrolar e o desfecho do dia de ontem, bem como da negociação, causaram “irritação nos escritórios de Marotta e Ausilio, em Milão”.