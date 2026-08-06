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correa botafogo calciomercatoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Correa volta para casa: o Estudiantes de Verón recebe o Tucu de volta

J. Correa
Inter de Milão
Mercado da bola
Estudiantes

O atacante argentino volta ao time que o havia lançado e reencontra Veron

Joaquín Correa está pronto para fechar o ciclo de sua carreira. Depois dos anos passados na Europa com as camisas de Lazio, Inter e Sampdoria, o atacante argentino está agora a um passo de voltar ao Estudiantes, o clube que o lançou no futebol profissional antes da transferência para a Itália. Um retorno de forte valor simbólico, destinado a levar o "Tucu" de volta ao lugar onde tudo começou.


A operação já está nos detalhes finais. O Estudiantes está definindo com o Botafogo o acordo para a transferência em definitivo do jogador nascido em 1994, que, depois de concluídas as últimas formalidades, assinará um contrato de dois anos com o clube de La Plata. A vontade do jogador de voltar ao seu país teve um peso importante na negociação, acelerada nas últimas horas até chegar ao desfecho positivo.


  • O EMPURRÃO DE VERON

    Por trás da volta de Correa está, sobretudo, a forte determinação do presidente Juan Sebastián Verón, também ex-Lazio, Inter e Sampdoria (além do Parma). O ex-meio-campista, verdadeira bandeira do Estudiantes, pressionou com convicção para levar o meia-atacante argentino de volta ao clube alvirrubro. Entre os dois também existe uma ligação pessoal: Verón, de fato, foi companheiro de equipe de Correa no início de sua carreira, contribuindo para seu crescimento nas categorias de base e no time principal do clube.


    Um papel decisivo também foi desempenhado por Alessandro Lucci, agente do atacante: como relata Gianluca Di Marzio, Lucci trabalhou para reduzir a distância entre Estudiantes e Botafogo, facilitando o acordo econômico entre as partes e tornando possível o retorno de seu cliente ao time do coração.


    Para Correa, trata-se de uma nova partida após um longo percurso no futebol europeu. Chegando à Itália em 2015 pela Sampdoria, ele depois se firmou na Lazio, antes de se transferir para a Inter, onde viveu temporadas marcadas por altos e baixos. Agora, a escolha de voltar ao Estudiantes representa a oportunidade de reencontrar continuidade, entusiasmo e o calor da torcida que o viu dar os primeiros passos no grande futebol.



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