Joaquín Correa está pronto para fechar o ciclo de sua carreira. Depois dos anos passados na Europa com as camisas de Lazio, Inter e Sampdoria, o atacante argentino está agora a um passo de voltar ao Estudiantes, o clube que o lançou no futebol profissional antes da transferência para a Itália. Um retorno de forte valor simbólico, destinado a levar o "Tucu" de volta ao lugar onde tudo começou.
A operação já está nos detalhes finais. O Estudiantes está definindo com o Botafogo o acordo para a transferência em definitivo do jogador nascido em 1994, que, depois de concluídas as últimas formalidades, assinará um contrato de dois anos com o clube de La Plata. A vontade do jogador de voltar ao seu país teve um peso importante na negociação, acelerada nas últimas horas até chegar ao desfecho positivo.