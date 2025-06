Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes vão a campo nesta terça-feira (17) pela 14ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Corinthians e RB Bragantino entram em campo nesta terça-feira (17), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida acontece no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo da Corinthians TV, no Youtube. (confira a programação completa de futebol aqui).

O Corinthians chega embalado após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo fora de casa, resultado que colocou o Timão na 12ª colocação com 17 pontos. Com uma boa sequência recente — quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos entre Brasileiro e Paulista —, o time aposta nesse ritmo para garantir os três pontos que o mantenham vivo na briga por uma vaga no G-8 e na próxima fase do Brasileirão Sub-20.

Já o Red Bull Bragantino vive grande fase e aparece como vice-líder da competição, com 26 pontos, podendo assumir a liderança em caso de vitória. Nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta soma três vitórias, um empate e uma derrota, incluindo um triunfo marcante por 2 a 1 sobre o Palmeiras, atual líder. A equipe busca manter a regularidade para seguir firme na busca pelo título.