Corinthians x União São João: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes sub-20 medem forças neste sábado (03), na Arena Barueri, pela segunda rodada do estadual; veja os detalhes

Corinthians e União São João se enfrentam neste sábado (03), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela2ª rodada do Campenato Paulista sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming através do Prime Video (confira a programação completa).

O Corinthians largou bem na Copinha e mostrou sua força já na estreia ao vencer o Sertãozinho por 3 a 2, em uma partida movimentada que garantiu os primeiros três pontos do Timãozinho no torneio.

Já o União São João tenta se reerguer após um começo amargo diante da torcida, quando foi superado por 2 a 0 pela Portuguesa na rodada de abertura. Sem pontuar e com saldo negativo, o time de Araras chega pressionado para o confronto diante de um dos favoritos ao título, sabendo que a reação precisa começar o quanto antes para manter viva a esperança de avançar na competição.