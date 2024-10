Corinthians se prepara para a saída de patrocinador master ainda em 2024

Timão não deve permanecer com a Esportes da Sorte até o fim da atual temporada, conforme apurado pela GOAL

O Corinthians já se prepara para a saída da Esportes da Sorte do uniforme ainda em 2024, como soube a GOAL. A gestão do presidente Augusto Melo está ciente de que a empresa dificilmente conseguirá a autorização do governo federal para seguir operando no Brasil.

Na última semana, ficou estabelecido que apenas casas de apostas regulamentadas poderão seguir atuando em território nacional. A Esportes da Sorte não está entre as empresas que se enquadram nas regras.

Diante disso, a diretoria já se prepara para a saída de mais um patrocínio master na atual temporada. Recentemente, a Vai De Bet também teve o contrato rescindido com o clube por causa de supostas irregularidades nas tratativas.