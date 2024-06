O Corinthians já foi rebaixado no Campeonato Brasileiro? Quantas vezes o Timão caiu?

Como tem sido a atual campanha do clube alvinegro, que vive situação complicada no campeonato nacional

Muitos dizem que bastidores e campo conversam no futebol, e o Corinthians certamente tem provado que isso é verdade. Além da grande crise de bastidores no clube, escancarada pela rescisão contratual de patrocínio máster da VaiDeBet, o Alvinegro também vem sofrendo com resultados ruins neste início de Campeonato Brasileiro.

E com resultados ruins, é claro que a conversa sobre possibilidade de rebaixamento vem à tona.

O descenso é um dos maiores pesadelos para qualquer torcedor de futebol, uma vez que representa queda também no status, na moral e na arrecadação financeira de um clube.

Explore as apostas no Campeonato Brasileiro com o código bônus bet365