Quanto a VaideBet pagou ao Corinthians e quanto o clube deixa de ganhar com o fim do contrato?

Confira os valores concretizados ou não durante o curto período da patrocinadora no Timão

A VaideBet rescindiu nesta terça-feira (7) o contrato de patrocínio máster com o Corinthians, vigente desde o início deste ano e que tinha validade até dezembro de 2026.

O acordo foi interrompido unilateralmente com o acionamento de cláusula anticorrupção por parte da casa de apostas, que era a principal parceria financeira do clube na gestão do presidente Augusto Melo. A decisão foi impulsionada em virtude das recentes polêmicas da diretoria corintiana em um possível repasse de pagamentos a empresa 'laranja'.

Os valores que o Timão teria a receber durante todo o tempo de contrato eram milionários, no entanto, pelo curto tempo de vida da parceria, nem 20% dos pagamentos foram realizados. Confira abaixo quanto o clube recebeu e quanto deixou de ganhar com o rompimento do acordo.

