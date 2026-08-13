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Luis Felipe Gonçalves

Corinthians reavalia cenário e pode mudar decisão sobre futuro de Memphis

Mercado da bola
Corinthians
M. Depay
F. Diniz

Repercussão negativa pela não renovação aumenta pressão sobre Osmar Stabile, e clube avalia nova investida pelo atacante

O Corinthians pode mudar de posição no caso Memphis Depay. A pressão sobre o presidente Osmar Stabile aumentou nos bastidores do Parque São Jorge após a repercussão negativa da decisão de não renovar com o atacante, e parte dos grupos políticos que antes defendiam a saída do holandês passou a considerar uma reviravolta.

Ainda não existe uma nova rodada de conversas marcada com o estafe de Memphis, mas o cenário é discutido internamente. A possibilidade ganhou força principalmente pela mudança de postura de conselheiros influentes, que agora entendem que uma retomada das negociações poderia ser positiva para o clube e para a gestão de Stabile. Os aliados mais próximos do presidente, por outro lado, seguem favoráveis à decisão inicial.

Um dos principais pontos de preocupação é a possibilidade de Memphis cobrar de uma só vez cerca de R$ 180 milhões referentes aos valores previstos no contrato que ainda não foram cumpridos. Diante da grave crise financeira do Corinthians, o risco de uma cobrança dessa dimensão aumentou a pressão sobre a diretoria.

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    Reviravolta no caso?

    Segundo o Uol, o clube sinaliza com uma nova proposta ao atacante, tratada internamente como uma espécie de "cartada final". A ideia seria pedir um desconto de aproximadamente R$ 30 milhões no acordo de dois anos.

    Na negociação encerrada anteriormente, o Corinthians havia colocado na mesa pouco mais de R$ 100 milhões, considerando salários, ações de marketing e a dívida de R$ 42 milhões com o jogador, que seria diluída em quatro parcelas.

    O departamento de marketing do Corinthians já havia estruturado uma operação comercial para ajudar a viabilizar a permanência de Memphis. Duas empresas que atualmente estampam suas marcas na camisa do clube, entre elas a Esportes da Sorte, tinham acordos encaminhados para colaborar com os custos do contrato. A Fatal Fans também estaria disposta a ampliar o valor do patrocínio para participar da operação.

    O departamento de marketing do Corinthians já havia estruturado uma operação comercial para ajudar a viabilizar a permanência de Memphis. Duas empresas que atualmente estampam suas marcas na camisa do clube, entre elas a Esportes da Sorte, tinham acordos encaminhados para colaborar com os custos do contrato. A Fatal Fans também estaria disposta a ampliar o valor do patrocínio para participar da operação.

    O próprio Memphis mantém o desejo de continuar no Corinthians. O atacante gosta do clube e da vida em São Paulo, fatores que pesam a favor de uma eventual retomada das negociações. O estafe do jogador, porém, ficou frustrado e irritado com a condução do processo anterior, o que pode representar um obstáculo caso o clube volte a procurá-lo.

    Caso Memphis aceite reduzir em cerca de R$ 30 milhões o valor inicialmente discutido, Stabile já teria admitido a possibilidade de autorizar a renovação, mesmo diante da resistência de parte de seus aliados políticos.

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    Os motivos da não renovação

    Em nota oficial, Osmar Stabile explicou que a decisão de não renovar com Memphis teve como principal justificativa a necessidade de preservar a "saúde financeira da instituição".

    Segundo o presidente, o Corinthians precisa manter o equilíbrio financeiro no presente e nos próximos anos, e um novo compromisso nos moldes discutidos com o atacante poderia comprometer esse planejamento. Stabile reforçou ainda a necessidade de priorizar a sustentabilidade econômica do clube.

    Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, com 20 gols e 15 assistências.

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