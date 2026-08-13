Corinthians reavalia cenário e pode mudar decisão sobre futuro de Memphis

Segundo o Uol, o clube sinaliza com uma nova proposta ao atacante, tratada internamente como uma espécie de "cartada final". A ideia seria pedir um desconto de aproximadamente R$ 30 milhões no acordo de dois anos.

Na negociação encerrada anteriormente, o Corinthians havia colocado na mesa pouco mais de R$ 100 milhões, considerando salários, ações de marketing e a dívida de R$ 42 milhões com o jogador, que seria diluída em quatro parcelas.

O departamento de marketing do Corinthians já havia estruturado uma operação comercial para ajudar a viabilizar a permanência de Memphis. Duas empresas que atualmente estampam suas marcas na camisa do clube, entre elas a Esportes da Sorte, tinham acordos encaminhados para colaborar com os custos do contrato. A Fatal Fans também estaria disposta a ampliar o valor do patrocínio para participar da operação.

O departamento de marketing do Corinthians já havia estruturado uma operação comercial para ajudar a viabilizar a permanência de Memphis. Duas empresas que atualmente estampam suas marcas na camisa do clube, entre elas a Esportes da Sorte, tinham acordos encaminhados para colaborar com os custos do contrato. A Fatal Fans também estaria disposta a ampliar o valor do patrocínio para participar da operação.

O próprio Memphis mantém o desejo de continuar no Corinthians. O atacante gosta do clube e da vida em São Paulo, fatores que pesam a favor de uma eventual retomada das negociações. O estafe do jogador, porém, ficou frustrado e irritado com a condução do processo anterior, o que pode representar um obstáculo caso o clube volte a procurá-lo.

Caso Memphis aceite reduzir em cerca de R$ 30 milhões o valor inicialmente discutido, Stabile já teria admitido a possibilidade de autorizar a renovação, mesmo diante da resistência de parte de seus aliados políticos.