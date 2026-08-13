Corinthians reavalia cenário e pode mudar decisão sobre futuro de Memphis

O Corinthians pode mudar de posição no caso Memphis Depay. A pressão sobre o presidente Osmar Stabile aumentou nos bastidores do Parque São Jorge após a repercussão negativa da decisão de não renovar com o atacante, e parte dos grupos políticos que antes defendiam a saída do holandês passou a considerar uma reviravolta.
Ainda não existe uma nova rodada de conversas marcada com o estafe de Memphis, mas o cenário é discutido internamente. A possibilidade ganhou força principalmente pela mudança de postura de conselheiros influentes, que agora entendem que uma retomada das negociações poderia ser positiva para o clube e para a gestão de Stabile. Os aliados mais próximos do presidente, por outro lado, seguem favoráveis à decisão inicial.
Um dos principais pontos de preocupação é a possibilidade de Memphis cobrar de uma só vez cerca de R$ 180 milhões referentes aos valores previstos no contrato que ainda não foram cumpridos. Diante da grave crise financeira do Corinthians, o risco de uma cobrança dessa dimensão aumentou a pressão sobre a diretoria.