Corinthians planeja economia de R$ 600 mil com saída de lateral

Rafael Ramos está perto de se transferir para o Ceará; ele vai deixar o Parque São Jorge em definitivo nesta janela de transferências

O Corinthians planeja uma economia de cerca de R$ 600 mil com a ida do lateral direito Rafael Ramos para o Ceará, como soube a GOAL. O negócio já está apalavrado, mas os cearenses têm cautela para anunciar o acordo, especialmente pelos casos mais recentes da gestão corintiana.

O português vai rescindir o contrato amigavelmente com os paulistas para se transferir para o futebol cearense. As tratativas estão alinhadas, mas as partes aguardam a assinatura dos documentos para divulgação do acordo.

Rafael Ramos ainda tem contrato com o Corinthians até 30 de junho deste ano. Neste período, o Timão teria que desembolsar cerca de R$ 600 mil com o jogador. No entanto, o atleta abriu mão dos valores para se transferir para uma equipe em que deve ter mais chances de atuar.

Mais artigos abaixo