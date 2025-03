Corinthians na Libertadores: relembre todas as campanhas do Timão

Veja o resumo de todas as participações do Timão no torneio sul-americano

O torcedor do Corinthians tem uma relação forte de amor e ódio com a Libertadores da América. Entre um título, algumas eliminações dolorosas e campanhas com gostinho de quero mais, o Timão tem uma coleção de participações no torneio sul-americano.

O título invicto em 2012 é o ponto alto do Corinthians na Libertadores, e os torcedores ainda estão esperando por mais um feito como aquele. A cada ano, a equipe entra em campo buscando se superar mais um vez, e em 2025 não foi diferente. No entanto, a esperança foi por água abaixo precocemente. Relembre como foram todas as campanhas do Timão na história da competição.