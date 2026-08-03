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imago-sport-1077863226.jpgTheNews2
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians muda estratégia por Memphis, mas mantém expectativa por retorno em decisão

M. Depay
Corinthians
F. Diniz
Corinthians x Internacional
Internacional
Copa do Brasil

Holandês desembarca no Brasil para concluir renovação, realizar exames e acelerar retorno ao elenco de Fernando Diniz

O Corinthians entrou na semana decisiva para sacramentar a renovação de contrato de Memphis Depay. Apesar de ter abandonado os planos de promover uma grande recepção no aeroporto, o clube segue otimista para concluir o acordo e trabalha com a expectativa de contar com o camisa 10 o mais rápido possível.

O atacante tem chegada prevista ao Brasil na madrugada desta terça-feira (5), em voo particular para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inicialmente, a diretoria cogitou repetir o chamado "AeroMemphis", organizado por torcedores em sua chegada ao clube, mas o horário do desembarque inviabilizou qualquer ação do tipo.

A tendência é que uma recepção organizada pela torcida aconteça apenas em caso de classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil, após o confronto decisivo contra o Internacional.

Assim que desembarcar, Memphis passará por exames médicos no CT Joaquim Grava e em um hospital particular da capital paulista. Os procedimentos já foram informados ao jogador e fazem parte do protocolo para a assinatura do novo contrato, que terá validade de duas temporadas.

A expectativa da diretoria é de que, sendo aprovado nos exames, o holandês assine imediatamente o vínculo e seja reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

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  • imago-sport-1076498868.jpgSports Press Photo

    Disponível para decisão?

    Embora exista a possibilidade de Memphis reunir condições físicas para atuar já na quinta-feira, diante do Internacional, o cenário ainda é tratado com cautela internamente.

    Segundo a ESPN, o atacante chega ao Brasil em boas condições e acredita estar preparado para atuar com uma minutagem elevada. A decisão final, porém, ficará nas mãos de Fernando Diniz, que avaliará a resposta do jogador aos primeiros treinamentos antes de definir se ele será relacionado.

    O Corinthians precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Beira-Rio para seguir vivo na Copa do Brasil. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais garante a classificação direta.

    Pessoas próximas ao atacante afirmam que Memphis demonstrou entusiasmo com o retorno ao clube e confiança no trabalho físico realizado durante o período em que permaneceu na Holanda.

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  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Foco na Libertadores

    Apesar da expectativa, o planejamento do departamento de futebol segue priorizando a Libertadores. A tendência é que Memphis seja preparado para estar em plenas condições no duelo de ida das oitavas de final contra o Rosario Central, marcado para o dia 13 de agosto, na Argentina.

    O contrato anterior do atacante terminou na última sexta-feira, mas o Corinthians entende que está juridicamente respaldado para registrá-lo novamente, mesmo diante dos transfer bans que atingem o clube, por se tratar de uma renovação contratual.

    Assim, a diretoria corre para concluir toda a documentação nos próximos dias e devolver ao elenco um dos principais jogadores da equipe justamente no momento mais decisivo da temporada.

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