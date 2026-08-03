Corinthians muda estratégia por Memphis, mas mantém expectativa por retorno em decisão

O Corinthians entrou na semana decisiva para sacramentar a renovação de contrato de Memphis Depay. Apesar de ter abandonado os planos de promover uma grande recepção no aeroporto, o clube segue otimista para concluir o acordo e trabalha com a expectativa de contar com o camisa 10 o mais rápido possível.

O atacante tem chegada prevista ao Brasil na madrugada desta terça-feira (5), em voo particular para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inicialmente, a diretoria cogitou repetir o chamado "AeroMemphis", organizado por torcedores em sua chegada ao clube, mas o horário do desembarque inviabilizou qualquer ação do tipo.

A tendência é que uma recepção organizada pela torcida aconteça apenas em caso de classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil, após o confronto decisivo contra o Internacional.

Assim que desembarcar, Memphis passará por exames médicos no CT Joaquim Grava e em um hospital particular da capital paulista. Os procedimentos já foram informados ao jogador e fazem parte do protocolo para a assinatura do novo contrato, que terá validade de duas temporadas.

A expectativa da diretoria é de que, sendo aprovado nos exames, o holandês assine imediatamente o vínculo e seja reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.