Time paulista garantiu que vai quitar as dívidas e comprar o jogador no final do empréstimo

Diante da investida do Flamengo, o Corinthians se reuniu com o estafe de Maycon na tarde desta terça-feira (5) e convenceu o jogador a permanecer no clube. A informação foi trazida inicialmente pelo “GE” e confirmada pela GOAL.

Segundo apuração da reportagem, o clube paulista apresentou um projeto financeiro para quitar as dívidas com o jogador, e prometeu comprar o atleta no final do empréstimo com o Shakhtar, em dezembro deste ano.