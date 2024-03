Corinthians é notificado e tem 48h para definir futuro de Maycon; Flamengo acertou salário com volante

Meio-campista terá quatro anos de contrato e aumento salarial caso seja reforço do time carioca

O Flamengo vive a expectativa pela contratação de Maycon, do Corinthians, conforme trouxe a GOAL. O jogador está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que deu “ok” para a oferta do time carioca e agora aguarda uma resposta do clube paulista. O Corinthians tem 48 horas para pelo menos igualar a proposta rubro-negra.

Uma pessoa envolvida na negociação afirma que o Shakhtar comunicou o clube paulista na manhã desta terça-feira (5). No entanto, em contato com a GOAL, Augusto Melo, presidente do Corinthians, negou:

“Não fomos notificados, não tem nada disso, me parece só conversa”

