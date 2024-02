Corinthians atrasou parcela da dívida de 2023 com Matias Rojas, que ameaça ir à Fifa se não conseguir saída "amigável"

Dívida se aproxima da casa dos R$ 5 milhões, e jogador está na mira de ao menos três clubes: Boca Juniors, Racing e Libertad

Matías Rojas pode acionar a Fifa nesta sexta-feira (1º) a fim de solicitar a rescisão contratual com o Corinthians no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Benjamin Back. O jogador alega atraso em pagamentos para exigir a quebra do vínculo no Parque São Jorge, como soube a GOAL.

Em dezembro do ano passado, o clube havia entrado em acordo com o paraguaio para quitar de forma parcelada uma dívida avaliada em R$ 5 milhões — montante que corresponde a direito de imagem —, mas não honrou com o compromisso. O estafe do jogador confirma atraso em fevereiro deste ano. Insatisfeito com a situação, o estrangeiro ameaça acionar a Fifa se não conseguir um acordo amigável para a rescisão do contrato.

O contrato de Matías Rojas com o Corinthians estabelece remuneração de US$ 80 mil (cerca de R$ 400 mil na cotação atual) mensais — não inclui luvas e direitos de imagem —, além de moradia custeada pelo clube.

