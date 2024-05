Corinthians fica desanimado com acordo por Erik Lamela após ouvir referências negativas

Presidente do Timão, Augusto Melo, ouviu referências negativas após reunião com representante do Sevilla

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se reuniu com um representante do Sevilla, da Espanha, na noite dessa quarta-feira (8), a fim de colher informações sobre o atacante Erik Lamela, de 32 anos. A conversa desanimou o mandatário a investir no atacante de 32 anos, como soube a GOAL.

O encontro do dirigente com um integrante da cúpula espanhola aconteceu em uma churrascaria de alto padrão na avenida Bandeirantes, na região da Vila Olímpia, em São Paulo. O presidente alvinegro chegou ao local com mais de uma hora e meia de atraso.

A conversa foi com o intuito de colher informações sobre o atacante argentino, que foi oferecido ao Corinthians para a janela de transferências de julho de 2024. Ele fica livre no mercado da bola a partir de 30 de junho de 2024, já que não vai renovar com o Sevilla.