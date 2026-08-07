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Luis Felipe Gonçalves

Corinthians corre contra o tempo por Memphis após eliminação da Copa do Brasil

M. Depay
Corinthians
Corinthians x Internacional
Copa do Brasil
F. Diniz

Atacante tem novas reuniões marcadas com diretoria do Alvinegro, que quer resolver imbróglio sobre renovação

A eliminação para o Internacional aumentou a pressão para que o Corinthians resolva a situação de Memphis Depay.

Novas reuniões entre a diretoria e os representantes do atacante estão previstas para esta sexta-feira (7). A ideia é finalizar o acordo pela renovação e, na sequência, correr contra o tempo para registrar o holandês.

O objetivo é contar com Memphis nas oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, nos dias 13 e 20 de agosto.

O estafe do jogador, porém, ficou incomodado com a demora nas tratativas. Pessoas próximas a Memphis entendem que um acordo antecipado poderia ter permitido sua preparação para o duelo decisivo contra o Internacional.

Além da eliminação, o Corinthians deixou de arrecadar a premiação de aproximadamente R$ 4 milhões que receberia caso avançasse às quartas de final da Copa do Brasil.

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  • imago-sport-1076807096.jpgBrazil Photo Press

    Discussões em torno de novo contrato

    A renovação de Memphis ainda divide opiniões dentro do Corinthians. Enquanto parte dos grupos políticos ligados ao Parque São Jorge pressiona o presidente Osmar Stabile a não fechar um novo vínculo, o departamento de futebol defende a permanência do holandês.

    O principal ponto de discussão no contrato envolve uma dívida de R$ 42 milhões com o atacante. Uma das cláusulas prevê que, caso uma das quatro parcelas seja atrasada, toda a quantia restante poderá ser cobrada de uma vez, com juros e multa.

    Os representantes de Memphis querem garantias de que o Corinthians conseguirá cumprir os pagamentos. A diretoria, por outro lado, admite que a situação financeira do clube pode provocar atrasos.

    Politicamente, a negociação também gera tensão. Aliados de Stabile já sinalizaram que podem se afastar do dirigente caso a renovação milionária seja assinada.

    Do outro lado, o executivo Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz são favoráveis à permanência. Para o departamento de futebol, a importância esportiva de Memphis pesa na decisão.

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    Libertadores como objetivo

    O Corinthians já tem Memphis inscrito na Libertadores, mas o atacante precisa assinar o novo contrato e ter o vínculo registrado no BID da CBF para voltar a atuar.

    A expectativa no CT Joaquim Grava é de que ele possa estar à disposição contra o Rosario Central.

    A última partida de Memphis foi em 27 de maio, na derrota por 2 a 0 para o Platense, pela fase de grupos da Libertadores. Depois disso, ele se apresentou à seleção da Holanda para a Copa do Mundo.

    Desde o retorno ao Brasil, o holandês passou por exames cardiológicos, fisioterapêuticos e uma ressonância magnética. A condição para atuar, porém, só será definida após os primeiros trabalhos com o elenco. A comissão técnica também terá de avaliar a minutagem do atacante antes de decidir por sua utilização.

  • imago-sport-1080743297.jpgFotoarena

    Importância do holandês para Diniz

    Fernando Diniz deixou clara a importância de Memphis para o Corinthians após a eliminação na Copa do Brasil.

    O treinador ainda não teve a oportunidade de trabalhar regularmente com o holandês desde sua chegada ao clube, mas espera contar com o atacante para a sequência da temporada.

    "O mais importante para mim é que a gente está muito próximo de contar com ele (Memphis). E todo mundo sabe, eu não tive ainda o privilégio de contar com ele aqui desde que eu cheguei."

    "Ele é um dos jogadores mais decisivos desde que chegou ao Corinthians. É um cara que tem um brilho diferente e vai nos ajudar muito."

    Memphis tem 20 gols e 15 assistências em 79 partidas pelo Corinthians desde 2024.

    Para Diniz, o retorno do camisa 10 pode representar um ganho importante de qualidade e experiência para a equipe na Libertadores.

    "Ele vai dar peso para o nosso time. Vai dar qualidade, vai dar experiência. Então vai ser muito bom poder contar com ele."

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