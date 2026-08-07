Corinthians corre contra o tempo por Memphis após eliminação da Copa do Brasil

A eliminação para o Internacional aumentou a pressão para que o Corinthians resolva a situação de Memphis Depay.

Novas reuniões entre a diretoria e os representantes do atacante estão previstas para esta sexta-feira (7). A ideia é finalizar o acordo pela renovação e, na sequência, correr contra o tempo para registrar o holandês.

O objetivo é contar com Memphis nas oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, nos dias 13 e 20 de agosto.

O estafe do jogador, porém, ficou incomodado com a demora nas tratativas. Pessoas próximas a Memphis entendem que um acordo antecipado poderia ter permitido sua preparação para o duelo decisivo contra o Internacional.

Além da eliminação, o Corinthians deixou de arrecadar a premiação de aproximadamente R$ 4 milhões que receberia caso avançasse às quartas de final da Copa do Brasil.