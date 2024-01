Dirigente trabalhava no clube rubro-negro desde 2021 e lidava com críticas da torcida

O Corinthians contratou Fábio Soldado, gerente de futebol do Flamengo, para assumir o cargo de diretor executivo de futebol do clube. A notícia foi trazida primeiramente pela Coluna do Fla e confirmada pela GOAL.

Fabinho, como é conhecido, está com a delegação do Flamengo em Orlando, na Florida, e viaja nesta quinta-feira (24) à noite para o Brasil, onde vai se apresentar ao novo clube.