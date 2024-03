Corinthians faz consulta por zagueiro do Santos

Timão tem cinco zagueiros à disposição no elenco principal, mas cogita a contratação de mais um nome para a posição a pedido de António Oliveira

O Corinthians fez uma consulta sobre a situação de Joaquim, zagueiro do santos no mercado da bola, como soube a GOAL. O presidente Augusto Melo manteve contato com o estafe do jogador para entender a possibilidade de transferência durante o próximo período de inscrições do Brasil — atletas que disputaram estaduais podem ser registrados entre os dias 1º e 19 de abril.

Embora conte com cinco zagueiros no elenco principal — Félix Torres, Raul Gustavo, Caetano, Cacá e Gustavo Henrique —, a comissão técnica de António Oliveira está aberta à contratação de mais um nome para a função. O jogador do Peixe agrada bastante internamente e já trabalhou com o treinador português no Cuiabá.

Ainda não foi traçada uma estratégia para tentar a contratação de Joaquim no mercado da bola, mas a diretoria do Timão estuda a possibilidade de enviar uma proposta ao término da participação santista no Paulistão. O início da Série B está marcado para o fim de semana de 19 de abril, enquanto a Série A terá a estreia em 13 de abril.

