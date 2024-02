Corinthians condiciona pagamento de 'bicho' da Copinha a quotas de patrocínio

Diretoria ainda não pagou a premiação aos jogadores que foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no último dia 25 de janeiro

O Corinthians ainda não pagou a premiação de jogadores e demais profissionais das divisões de base pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado no último dia 25 de janeiro. O clube condiciona o 'bicho' às quotas de patrocínio negociadas pela diretoria do presidente Augusto Melo, como soube a GOAL.

A cúpula já avisou ao grupo que venceu a final diante do Cruzeiro sobre a forma de pagamento do valor e tenta selar acordos de patrocínio para repassar parte da verba aos atletas e aos demais profissionais das divisões de base.

O valor que será gasto com as categorias inferiores não é revelado, mas a reportagem apurou que a quantia individual máxima será de R$ 30 mil — este montante deve ser pago aos atletas que entraram em campo para enfrentar a equipe mineira no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Os demais receberão valores inferiores.

Mais artigos abaixo