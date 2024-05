Confira como está a tabela geral desta edição do principal torneio de clubes da América do Sul

Com o fim da fase de grupos da Copa Libertadores 2024, as atenções se voltam para a classificação geral do torneio.

Afinal, o time com melhor campanha entre todos os 32 participantes tem a vantagem de decidir seus confrontos de mata-mata dentro de casa.

Portanto, a GOAL mostra como está o panorama geral desta edição do torneio neste quesito...

