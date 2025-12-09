Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo faz sua estreia na renomada Copa Intercontinental, torneio anual organizado pela Fifa que reúne apenas os campeões continentais. O adversário da vez é o Cruz Azul, do México, em duelo que vale o chamado “Derby das Américas”. A partida marca a segunda fase da competição — algo próximo a umas quartas de final — e acontece no Qatar, palco da última Copa do Mundo de seleções e um dos centros esportivos mais modernos do planeta.
Além do prestígio de disputar um torneio global, a campanha rubro-negra pode render cifras importantes aos cofres do clube ainda este ano. Pensando nesse potencial, a GOAL detalha quanto o Flamengo pode faturar caso avance rodada a rodada até uma possível final diante do campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain.
