Copa Intercontinental 2025 - Os valores em dinheiro que o Flamengo pode ganhar de premiação

Rubro-negro pode faturar até 5 milhões de dólares na Copa Intercontinental, dependendo do avanço rumo a uma possível final contra o PSG

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo faz sua estreia na renomada Copa Intercontinental, torneio anual organizado pela Fifa que reúne apenas os campeões continentais. O adversário da vez é o Cruz Azul, do México, em duelo que vale o chamado “Derby das Américas”. A partida marca a segunda fase da competição — algo próximo a umas quartas de final — e acontece no Qatar, palco da última Copa do Mundo de seleções e um dos centros esportivos mais modernos do planeta.

Além do prestígio de disputar um torneio global, a campanha rubro-negra pode render cifras importantes aos cofres do clube ainda este ano. Pensando nesse potencial, a GOAL detalha quanto o Flamengo pode faturar caso avance rodada a rodada até uma possível final diante do campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain.

    Confronto do Derby das Américas

    O Flamengo já entra em campo com uma garantia financeira relevante: caso seja eliminado pelo Cruz Azul logo em sua estreia, nesta quarta-feira (10), ainda assim receberá 1 milhão de dólares, algo em torno de R$ 5,4 milhões na cotação atual. No entanto, a possível classificação torna o cenário muito mais vantajoso.

    Possível semifinal contra o Pyramids, do Egito

    Se avançar à semifinal, o Flamengo já garante um salto considerável em sua premiação. A vaga rende pelo menos 2 milhões de dólares — cerca de R$ 11,8 milhões — valor destinado ao clube derrotado nesta fase, em que o Pyramids, do Egito, já aguarda seu adversário. A classificação ao “top 4” do torneio, portanto, praticamente dobra os ganhos rubro-negros em relação à estreia.

    Premiação da final

    Caso alcance a final, o montante cresce ainda mais. O vice-campeonato da Copa Intercontinental paga 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23,6 milhões), enquanto uma eventual conquista elevaria a premiação para 5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 27,2 milhões.

