O estádio Druso, em Bolzano, será o palco da partida entre Cremonese e Sampdoria, jogo válido pela segunda fase da Copa da Itália (marcado para o próximo dia 17 de agosto, às 20h45, com transmissão ao vivo pelo Canale 20). O estádio de Alto Ádige, onde o Sudtirol manda habitualmente seus jogos, foi escolhido após a recusa da Prefeitura em permitir a realização da partida em Chiavari, por motivos de segurança. A mudança foi necessária por causa da indisponibilidade do estádio Zini, em Cremona.
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Copa da Itália: por que Cremonese x Sampdoria será disputado em Bolzano e a programação da fase de 32 avos de final
PROGRAMA DA 32ª DE FINAL
Coppa Italia 2026/27, 32 avos de final: tabela e onde assistir aos jogos na TV
Parma-Catania, sexta-feira, 14 de agosto, às 18h. TV: Canale 20
Cagliari-Arezzo, sexta-feira, 14 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1
Monza-Avellino, sexta-feira, 14 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20
Fiorentina-Benevento, sexta-feira, 14 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sábado, 15 de agosto, às 18h. TV: Canale 20
Udinese-Padova, sábado, 15 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1
Venezia-Modena, sábado, 15 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20
Torino-Carrarese, sábado, 15 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domingo, 16 de agosto, às 18h. TV: Canale 20
Genoa-Ascoli, domingo, 16 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domingo, 16 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20
Lazio-Mantova, domingo, 16 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1
Pisa-Empoli, segunda-feira, 17 de agosto, às 18h. TV: Canale 20
Sassuolo-Cesena, segunda-feira, 17 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, segunda-feira, 17 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20
Palermo-Lecce, segunda-feira, 17 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1
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