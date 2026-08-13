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Trofeo Coppa ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Copa da Itália: por que Cremonese x Sampdoria será disputado em Bolzano e a programação da fase de 32 avos de final

Copa da Itália
Cremonese
Sampdoria

Onde assistir na TV à rodada da Copa da Itália que será disputada entre 14 e 17 de agosto

O estádio Druso, em Bolzano, será o palco da partida entre Cremonese e Sampdoria, jogo válido pela segunda fase da Copa da Itália (marcado para o próximo dia 17 de agosto, às 20h45, com transmissão ao vivo pelo Canale 20). O estádio de Alto Ádige, onde o Sudtirol manda habitualmente seus jogos, foi escolhido após a recusa da Prefeitura em permitir a realização da partida em Chiavari, por motivos de segurança. A mudança foi necessária por causa da indisponibilidade do estádio Zini, em Cremona.


  • PROGRAMA DA 32ª DE FINAL

    Coppa Italia 2026/27, 32 avos de final: tabela e onde assistir aos jogos na TV


    Parma-Catania, sexta-feira, 14 de agosto, às 18h. TV: Canale 20

    Cagliari-Arezzo, sexta-feira, 14 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1

    Monza-Avellino, sexta-feira, 14 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20

    Fiorentina-Benevento, sexta-feira, 14 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1


    Catanzaro-Sudtirol, sábado, 15 de agosto, às 18h. TV: Canale 20

    Udinese-Padova, sábado, 15 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1

    Venezia-Modena, sábado, 15 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20

    Torino-Carrarese, sábado, 15 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1


    Frosinone-Juve Stabia, domingo, 16 de agosto, às 18h. TV: Canale 20

    Genoa-Ascoli, domingo, 16 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1

    Hellas Verona-Virtus Entella, domingo, 16 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20

    Lazio-Mantova, domingo, 16 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1


    Pisa-Empoli, segunda-feira, 17 de agosto, às 18h. TV: Canale 20

    Sassuolo-Cesena, segunda-feira, 17 de agosto, às 18h30. TV: Italia 1

    Cremonese-Sampdoria, segunda-feira, 17 de agosto, às 20h45. TV: Canale 20

    Palermo-Lecce, segunda-feira, 17 de agosto, às 21h15. TV: Italia 1




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