Contratar Dibu Martinez, resolver meio-campo e as seis coisas que o Manchester United precisa fazer após fechar com Bryan Mbeumo

Rúben Amorim vai encarar uma missão quase impossível na temporada 2025/26 se o United não acelerar suas contratações nesta janela

O Manchester United precisava de uma reformulação completa no elenco comandado por Rúben Amorim após a pior temporada da história recente do clube. Isso ficou ainda mais evidente depois que os Red Devils terminaram em 15º lugar na Premier League e perderam por 1 a 0 para o Tottenham na final da Europa League, resultado que deixou o time fora das competições europeias pela primeira vez em uma década.

Mas a verdade é que estamos a menos de quatro semanas da aguardada estreia do United na temporada 2025/26, justamente contra o Arsenal, e até agora apenas três caras novas chegaram a Old Trafford: o ex-Wolves Matheus Cunha, o jovem lateral Diego Leon e, após longa novela, Bryan Mbeumo, contratado por £71 milhões (R$ 537 milhões) junto ao Brentford.

Esse trio, no entanto, cobre apenas o básico da reconstrução liderada por Amorim. O técnico português não escondeu a frustração após o empate sem gols diante do Leeds no primeiro amistoso de pré-temporada, no último sábado. Em entrevista à MUTV, foi direto: “Temos muito a melhorar, o ritmo do jogo, os detalhes... precisamos evoluir.” E isso simplesmente não vai acontecer se Sir Jim Ratcliffe e o grupo INEOS não colocarem as ferramentas certas nas mãos do treinador.

Cunha e Mbeumo devem elevar o nível técnico do setor ofensivo, mas o trabalho está longe de terminar se o United quiser voltar a brigar no alto da tabela. A seguir, a GOAL lista as seis movimentações que os Red Devils ainda precisam fazer antes do fechamento da janela de transferências. Vamos começar com uma investida no Aston Villa...