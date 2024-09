Contratações malucas do futebol: Julien Faubert foi o reforço mais bizarro do Real Madrid?

A inesperada investida dos Merengues pelo jogador francês já prometia pouco - no final, entregou menos ainda

Uma temporada para se esquecer do Real Madrid. Apesar de ter um elenco cheio de estrelas, a campanha de 2008/09 foi um total fracasso, com a equipe terminando bem atrás do Barcelona e deixando escapar o título de La Liga, além de ser eliminada da Liga dos Campeões e da Copa do Rei de forma constrangedora e bem precoce.

No entanto, havia algo naquela temporada diabólica que lhe confere um lugar especial nos livros de história do futebol, pois envolveu uma das transferências mais desconcertantes de todos os tempos.

Quando os reis da Europa ligaram para assinar com Julien Faubert, um lateral direito comum do West Ham, tanto seu agente quanto o próprio jogador suspeitaram que estavam no meio de alguma pegadinha bizarra. Imagine, então, as reações dos torcedores ao redor do continente quando o ex-jogador da França foi apresentado como uma nova contratação ao Santiago Bernabéu.

O que se seguiu não foi uma simples contratação fracassada. Foi um fiasco que gerou mistério e humor, que incluiu histórias bizarras no banco de reservas, trazendo algo memorável para uma temporada vazia em Madrid.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!