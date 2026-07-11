Confusão entre comissões técnicas marca amistoso entre Flamengo e Benfica

Além da confusão à beira do gramado, Prestianni foi alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra presente no estádio sempre que tocava na bola. O meia foi punido pela Uefa com seis partidas de suspensão por "conduta discriminatória" após ofensas racistas contra Vinicius Jr. durante um duelo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League.

O caso envolvendo o argentino também motivou uma mudança recente nas regras do futebol. A International Football Association Board (IFAB) passou a determinar a expulsão de jogadores que escondam a boca ao dirigir ofensas a adversários em campo, medida que entrou em vigor durante a Copa do Mundo.

Apesar do ambiente hostil, o Flamengo levou a melhor no amistoso. Samuel Lino e Wallace Yan marcaram os gols da equipe brasileira, enquanto Vangelis Pavlidis descontou para o Benfica em cobrança de pênalti. O duelo encerrou a preparação do Rubro-Negro em Portugal antes da retomada do calendário brasileiro.