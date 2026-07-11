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Pedro durante amistoso contra o Benfica, 2026Gilvan de Souza/Flamengo
Pedro Augusto Dias

Confusão entre comissões técnicas marca amistoso entre Flamengo e Benfica

Flamengo
Benfica x Flamengo
Benfica
Amistosos de clubes

Partida em Portugal teve entradas duras, discussão à beira do campo e vaias a Gianluca Prestianni, punido por conduta discriminatória contra Vinicius Jr.

O amistoso entre Flamengo e Benfica, disputado neste sábado (11), no Estádio Algarve, em Portugal, foi marcado por um clima tenso dentro e fora de campo.

Além da vitória rubro-negra por 2 a 1, o confronto teve uma confusão entre as comissões técnicas das duas equipes após uma sequência de faltas sobre o meia Gianluca Prestianni.

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  • Desentendimento

    O desentendimento aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, pouco depois da entrada de Prestianni. O argentino recebeu entradas duras de Emerson Royal e Erick Pulgar, o que provocou uma discussão entre integrantes dos bancos de reservas. O bate-boca envolveu o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, e membros da comissão do Benfica, comandada por Marco Silva, e durou cerca de dois minutos.

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  • Caso Prestianni

    Além da confusão à beira do gramado, Prestianni foi alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra presente no estádio sempre que tocava na bola. O meia foi punido pela Uefa com seis partidas de suspensão por "conduta discriminatória" após ofensas racistas contra Vinicius Jr. durante um duelo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League.

    O caso envolvendo o argentino também motivou uma mudança recente nas regras do futebol. A International Football Association Board (IFAB) passou a determinar a expulsão de jogadores que escondam a boca ao dirigir ofensas a adversários em campo, medida que entrou em vigor durante a Copa do Mundo.

    Apesar do ambiente hostil, o Flamengo levou a melhor no amistoso. Samuel Lino e Wallace Yan marcaram os gols da equipe brasileira, enquanto Vangelis Pavlidis descontou para o Benfica em cobrança de pênalti. O duelo encerrou a preparação do Rubro-Negro em Portugal antes da retomada do calendário brasileiro.

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