De jogar com Neymar e Kaká a atuar na terceira divisão: a derrocada do "maior talento do mundo"

Serie C

Há dez anos, Hachim Mastour era apontado como uma das maiores promessas do mundo, mas foi parar apenas na terceira divisão italiana

Quando Hachim Mastour é perguntado hoje como descreveria o garoto de 16 anos que um dia foi, sua resposta já dá uma boa noção do que acontece quando fama e sucesso chegam cedo demais. “Eu era um menino jogado no mundo dos adultos, mas que seguia seu sonho: me divertir jogando futebol. Depois, o sonho virou trabalho”, contou recentemente em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Não faz tanto tempo assim que o nome de Mastour era sinônimo de um dos jovens mais empolgantes e promissores do futebol. Mas, em vez de uma carreira brilhante, recheada de títulos e passagens por grandes clubes, o destino do marroquino hoje com 27 anos foi uma queda tão rápida quanto dramática.