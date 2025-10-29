Companheiro de Gerson e Nino no Zenit escapa de tentativa de sequestro na Rússia

O ponta russo, Andrei Mostovoy, foi alvo de uma tentativa de sequestro em São Petersburgo na noite de 24 de outubro, em um incidente que a polícia posteriormente ligou a um esquema criminoso. Segundo relatos, o jogador de 27 anos estava saindo de um supermercado na Ilha Krestovsky com seu amigo próximo, o ex-jogador de hóquei Alexander Grakun, quando uma van parou a poucos metros da Mercedes G-Wagen de Mostovoy.

Três homens mascarados saltaram, agarraram o futebolista e tentaram arrastá-lo para o veículo. No entanto, eles não estavam preparados para a rápida reação da dupla. Grakun interveio imediatamente, puxando seu amigo de volta e empurrando os agressores, enquanto Mostovoy usou sua velocidade para correr para uma área arborizada próxima, escapando antes que os homens pudessem se reagrupar.

“O que o salvou foi que Sasha [Alexander Grakun] conseguiu avaliar a situação num piscar de olhos”, disse Natalya, mãe de Grakun, em entrevista ao KP-Petersburg. “Ele superou física e mentalmente os sequestradores, deixando-os inconscientes. Então eles fugiram em choque. Andrei, claro, tem pernas de ouro; ele conseguiu escapar habilmente”. Mostovoy, ainda abalado, mas ileso, contatou a polícia naquela mesma noite para registrar uma queixa formal.