Companheiro de Gerson e Nino no Zenit escapa de tentativa de sequestro na Rússia
O ponta russo, Andrei Mostovoy, foi alvo de uma tentativa de sequestro em São Petersburgo na noite de 24 de outubro, em um incidente que a polícia posteriormente ligou a um esquema criminoso. Segundo relatos, o jogador de 27 anos estava saindo de um supermercado na Ilha Krestovsky com seu amigo próximo, o ex-jogador de hóquei Alexander Grakun, quando uma van parou a poucos metros da Mercedes G-Wagen de Mostovoy.
Três homens mascarados saltaram, agarraram o futebolista e tentaram arrastá-lo para o veículo. No entanto, eles não estavam preparados para a rápida reação da dupla. Grakun interveio imediatamente, puxando seu amigo de volta e empurrando os agressores, enquanto Mostovoy usou sua velocidade para correr para uma área arborizada próxima, escapando antes que os homens pudessem se reagrupar.
“O que o salvou foi que Sasha [Alexander Grakun] conseguiu avaliar a situação num piscar de olhos”, disse Natalya, mãe de Grakun, em entrevista ao KP-Petersburg. “Ele superou física e mentalmente os sequestradores, deixando-os inconscientes. Então eles fugiram em choque. Andrei, claro, tem pernas de ouro; ele conseguiu escapar habilmente”. Mostovoy, ainda abalado, mas ileso, contatou a polícia naquela mesma noite para registrar uma queixa formal.
Mostovoy suspeitos que torcedores estavam por trás do ataque
"Ambos são muito pacíficos, calmos, sem inimigos, completamente não-confrontacionais; é praticamente impossível entrar no círculo deles," disse a mãe de Grakun. Segundo relatos, Mostovoy inicialmente acreditou que o ataque poderia ter sido uma espécie de "pegadinha" por parte de torcedores do Zenit, em vez de um complô criminoso. "No começo, pensamos que os fãs [haviam ordenado isso]," acrescentou a mãe de Grakun, explicando como ambos os homens ficaram perplexos com o incidente.
Testemunhas relataram que a primeira reação do futebolista foi de confusão, em vez de medo. "Eu avaliei a situação em um segundo," Mostovoy disse à polícia, admitindo que não percebeu imediatamente que era uma tentativa de sequestro. Os criminosos, descritos como jovens e musculosos, rapidamente recuaram assim que perceberam que a emboscada havia falhado.
Apesar do trauma, Mostovoy voltou aos treinos dias depois e até marcou seu gol de número 40 pelo Zenit na partida contra o Lokomotiv Moscou. "Ele mostrou que essa situação não o desestabilizou," disse a mãe de Grakun. "Ele ajudou o time a conquistar a vitória."
Sequestradores são capturados após nova tentativa
Dois dias após a tentativa falha contra Mostovoy, o mesmo grupo realizou outro sequestro, desta vez conseguindo raptar o genro de um deputado russo, Vyacheslav Makarov. De acordo com relatórios policiais, o homem foi forçado a entrar em um carro, algemado e ameaçado com uma arma na cabeça enquanto os sequestradores exigiam 10 milhões de rublos (R$ 676 mil) para sua liberação. Ele conseguiu entregar 210 mil rublos (R$ 14,2 mil) antes que as autoridades interviessem.
Os suspeitos, com idades entre 19 e 20 anos, foram detidos pelo Ministério de Assuntos Internos e pelo Serviço Federal de Segurança (FSB) após serem rastreados durante o resgate. O grupo supostamente se gabava de sua forma física online e exibia tatuagens nacionalistas. Um deles revelou que seu empregador misterioso comunicava-se com eles através de um canal do Telegram sob o pseudônimo de “Satanista”.
“Seu apelido é ‘Satanista’. Tudo o que sei é que ele não é da Rússia”, admitiu um dos homens durante o interrogatório, de acordo com o KP-Petersburg. Os investigadores acreditam que o grupo possa ter como alvo residentes ricos ou conhecidos da Ilha Krestovsky.
Investigação criminal em andamento
As autoridades abriram processos criminais sob os Artigos 126 e 162 do Código Penal Russo, relativos a sequestro e roubo, respectivamente. A Procuradoria de São Petersburgo confirmou que todos os quatro suspeitos estão sob custódia e aguardam detenção pré-julgamento. A operação envolveu um esforço coordenado entre o Comitê Investigativo da Rússia, o FSB e a polícia local.
O Zenit ainda não emitiu uma declaração formal, mas, segundo relatos, reforçou as medidas de segurança em torno de seus jogadores. De acordo com relatórios, o clube informou à mídia local que Mostovoy recebeu tempo para se recuperar mental e emocionalmente após o evento chocante. O caso criminal segue sob investigação, com as autoridades focando em identificar o chamado “Satanista” que supostamente ordenou os sequestros. Os investigadores estão analisando comunicações digitais e transações financeiras ligadas aos suspeitos para rastrear a localização do mentor.
Quanto a Mostovoy, o jogador russo retomou sessões leves de treinamento com o Zenit e espera-se que esteja em condição de disputar o próximo jogo do clube contra o Krylia Sovetov. No entanto, o incidente chocante gerou discussões dentro do futebol russo sobre a segurança dos jogadores e a necessidade de aumentar a proteção, particularmente para atletas de alto perfil que vivem em áreas de luxo, como a Ilha Krestovsky.