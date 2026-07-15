Como x Inter por Chalobah, Suwarso: “Fiz uma proposta a Marotta, e foi isso que ele me respondeu”

Trevoh Chalobah tem sido, há muito tempo, o principal candidato tanto do Inter quanto do Como para reforçar suas respectivas defesas. O zagueiro inglês está sob contrato com o Chelsea, que continua exigindo um valor altíssimo por ele. Hoje, tanto os nerazzurri quanto o Como colocaram a negociação em espera, mas houve um momento de tensão entre as partes quando o time de Cesc Fàbregas, do Como, fez sua primeira contraproposta, enquanto a diretoria da Inter ainda estava na fase inicial de negociação com os agentes do jogador.





Quem resolveu o impasse entre os dois clubes foi o presidente do Como, Mirwan Suwarso, que hoje, no programa “Business of Sport”, revelou que houve uma ligação com Marotta para tentar chegar a um acordo intermediário.



