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Grafica Chalobah Como InterCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Como x Inter por Chalobah, Suwarso: “Fiz uma proposta a Marotta, e foi isso que ele me respondeu”

Como
Inter de Milão
Chelsea
T. Chalobah

O zagueiro do Chelsea é disputado pelos dois clubes, mas o presidente do Como fez uma proposta ao presidente do Inter para resolver a questão de forma amigável.

Trevoh Chalobah tem sido, há muito tempo, o principal candidato tanto do Inter quanto do Como para reforçar suas respectivas defesas. O zagueiro inglês está sob contrato com o Chelsea, que continua exigindo um valor altíssimo por ele. Hoje, tanto os nerazzurri quanto o Como colocaram a negociação em espera, mas houve um momento de tensão entre as partes quando o time de Cesc Fàbregas, do Como, fez sua primeira contraproposta, enquanto a diretoria da Inter ainda estava na fase inicial de negociação com os agentes do jogador.


Quem resolveu o impasse entre os dois clubes foi o presidente do Como, Mirwan Suwarso, que hoje, no programa “Business of Sport”, revelou que houve uma ligação com Marotta para tentar chegar a um acordo intermediário.


  • PARA A MÍDIA, ESTÁVAMOS EM COMPETIÇÃO

    Suwarso nunca fala explicitamente sobre Chalobah e o Inter, mas é ele o centro da disputa: Fomos alvo de notícias na mídia sobre o fato de estarmos competindo com outro time italiano por um jogador britânico”

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  • A PROPOSTA A MAROTTA

    "Lá eu disse: ‘Sabe de uma coisa? Por que não ligo para o presidente do outro time e pergunto: “Vocês querem ele?”. Se quiserem, fiquem à vontade, nós desistimos, obrigado’. Mas se você comprá-lo, me dê um dos seus"

  • A RESPOSTA

    "E ele disse: 'Obrigado pela ligação. Agradeço muito; daremos uma resposta até o final do dia. Se não dermos continuidade, esses são os outros objetivos que estávamos buscando. Ficaremos felizes em compartilhá-los com você'. Então, para mim, esse tipo de relação é vantajosa para os dois clubes e ajuda a todos nós a crescer"

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  • MUDANÇA DE OBJETIVOS

    Hoje, nem o Inter nem o Como parecem dispostos a fechar acordo com o Chelsea pelo jogador da seleção inglesa, e ambos os clubes se voltaram para outros alvos, desta vez sem entrar em competição entre si. O Inter está tentando contratar Stones como jogador de domínio público, enquanto o Como está em negociações avançadas com Davinson Sánchez, que está sob contrato com o Galatasaray.