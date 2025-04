Como William Saliba pode deixar o Arsenal para ser o próximo galáctico da defesa do Real Madrid

Os Merengues estão em busca de um novo zagueiro de nível mundial para construir sua defesa, e o francês é o candidato ideal

É assim que as coisas funcionam em Madri. Um bom jogador de futebol pode estar disponível. Surgem rumores de que contratos podem ser encerrados, ou de que conexões discretas podem aproximar duas partes. Jude Bellingham é fã de Zinedine Zidane. Kylian Mbappé tinha pôsteres de Cristiano Ronaldo no quarto. Trent Alexander-Arnold e Bellingham foram juntos a alguns shows — e pareciam grandes amigos durante uma comemoração na Eurocopa 2024.

O problema, para Borussia Dortmund, PSG e Liverpool, é que essas coisas muitas vezes acabam se confirmando. Onde há fumaça criada digitalmente, costuma haver fogo. E a mais recente obsessão na capital espanhola gira em torno de mais um talento de alto nível da Premier League. De tempos em tempos, o nome de Saliba aparece na mídia francesa ou espanhola. Isso faz parte do cenário do futebol. Saliba está entre os melhores zagueiros do mundo. E o fato de ainda não jogar pelo Real significa que ele será ligado ao clube até que, inevitavelmente, isso aconteça.

A realidade preocupante aqui — pelo menos para os torcedores do Arsenal — é que tudo faz sentido. O Real, infelizmente, tem uma necessidade bem grande na zaga. Se Alexander-Arnold for contratado e Fran García continuar evoluindo, as laterais estarão bem cobertas. No miolo da defesa, porém, há questões de longo prazo. E Saliba, com potencial para ser o melhor do mundo, seria o nome ideal para comandar o setor por muitos e muitos anos.