Como ver os jogos da Copa Libertadores 2025 ao vivo na TV, no streaming e na internet? Veja todos os canais e plataformas que transmitem as partidas

Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+ exibem o torneio continental

A Copa Libertadores 2025 já começou, e os torcedores terão diversas opções para acompanhar os jogos ao vivo. As partidas serão transmitidas na TV aberta pela Globo, enquanto a ESPN garante a cobertura na TV fechada. No streaming, Disney+ e Paramount+ dividem os direitos de exibição, levando as emoções do torneio para diferentes plataformas.

A competição, que teve início em 4 de fevereiro com a Pré-Libertadores, contará com 47 equipes ao longo das fases preliminares e do torneio principal. A decisão do título sul-americano, no entanto, será exibida exclusivamente por Globo e ESPN/Disney+.

Confira, a seguir, as opções para assistir a cada fase da Libertadores 2025