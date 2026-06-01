Como um pequeno estádio se tornou um símbolo de resiliência, união e esperança

"Passando por arquibancadas destruídas, por corredores repletos de vidro e concreto, entrei no campo. Havia crianças correndo ao redor de um grande cratera negra; elas estavam jogando futebol. Era doloroso de ver, mas, de certa forma, também me comoveu. O inimigo pode ter destruído o campo, mas não a paixão das crianças pelo seu jogo favorito."

Uma história comovente e inspiradora de Andriy Shevchenko, um dos maiores jogadores de futebol ucranianos de todos os tempos. O atacante que causou furor durante anos na lendária grama do San Siro, levou os zagueiros à loucura e fez parte do que talvez tenha sido o melhor AC Milan de todos os tempos, deu ali seus primeiros passos no que acabaria se tornando uma carreira fabulosa. Ainda antes dos milhares de torcedores, dos grandes prêmios e da fama internacional, era justamente ele quem corria por ali: provavelmente com uma camisa grande demais, um short que ia bem abaixo dos joelhos, mas com sonhos tão grandes quanto os das crianças de hoje.



“O goleiro defende o gol, mas como protegê-lo contra um foguete?” – Oleksandr Shovkovskyi, lenda do clube Dinamo Kyiv.





Esta é a história do Estádio Chempion “Campeão” em Irpin, um subúrbio da capital ucraniana, Kiev. A história de um estádio que não é apenas um estádio, mas que se tornou um símbolo de resiliência e esperança.