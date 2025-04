Como a renovação de contrato já confirmada com o Liverpool pode deixar Mohamed Salah no topo da história da Premier League

Craque egípcio assinou um novo vínculo de dois anos em Anfield, permitindo-lhe aprimorar um legado já estelar

'Mais dentro do que fora'?! Você precisa reconhecer o talento das equipes de marketing e mídias sociais do Liverpool. Eles têm um senso de humor atrevido. E pelo menos todos os envolvidos nas negociações prolongadas sobre a renovação do contrato de Mohamed Salah podem rir de tudo isso agora.

Porque, na época, não havia nada engraçado sobre o egípcio revelar em novembro que estava "mais fora do que dentro" de Anfield.

"Ainda não recebi nada sobre meu futuro," Salah disse aos repórteres após a vitória por 3 a 2 sobre o Southampton no St. Mary's. "Não há clube como este. Eu amo os torcedores. Os torcedores me amam. Mas não está em minhas mãos ou nas mãos dos torcedores. Então, vamos esperar e ver."

No fim, tivemos que esperar quase outros cinco meses completos antes que o futuro do melhor jogador da Premier League fosse finalmente resolvido, o que continua difícil de entender, já que poderíamos estar falando do melhor da história da Premier League aqui...