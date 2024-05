Como o Real Madrid virou o Brasil na Champions League

Desde os primeiros títulos, passando pelas eras de Roberto Carlos e Marcelo até chegarmos em Viní Jr. e Rodrygo, há muito de verde amarelo no merengue

Dentre os quatro times que seguem em busca do título da Champions League em 2023/24, o Real Madrid é o que mais conta com jogadores brasileiros. Quatro no total. Um deles ainda engatinha com a camisa merengue, Vinícius Tobias, mas três já estão na história do clube: Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Quer ver jogos da Liga dos Campeões ao vivo? Clique aqui para acessar

Longe de ser novidade. Desde 1999, sempre há alguém nascido no Brasil em finais da principal competição de clubes da Europa. É um dos países com maior protagonismo de jogadores no torneio.

E como o Real Madrid é o clube que mais vezes conquistou a taça, e que nas últimas temporadas sempre vem aparecendo com protagonismo, não é exagero dizer que os merengues se transformaram, de certa forma, nos grandes representantes do futebol brasileiro dentre os protagonistas da competição.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!