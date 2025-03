Luis Enrique insistiu que sua equipe poderia melhorar sem o capitão da seleção da França e vem provando isso nesta temporada

Vitinha ainda não consegue entender totalmente o fato de ter jogado no mesmo time que Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. "Foi como um sonho", disse o meio-campista do Paris Saint-Germain ao The Times no início deste mês. "Levou um tempo para parecer real... Vou lembrar disso pelo resto da minha carreira porque joguei com os melhores. É algo que vou contar aos meus filhos e netos um dia."

Como Vitinha também admitiu, no entanto, nem sempre foi fácil para ele. Ele não podia simplesmente sentar e apreciar os três dos maiores talentos que o futebol já viu fazerem mágica. Messi, Neymar e Mbappé nunca foram particularmente interessados em voltar para marcar, então outros tiveram que compensar.

Vitinha tinha muitas "tarefas", como ele chamou, e seu trabalho árduo nem sempre recebeu o crédito que merecia. No mesmo jogo infame contra o Montpellier em que Mbappé e Neymar brigaram por um pênalti, o atacante francês também virou as costas para o jogo em um momento, simplesmente porque não havia recebido a bola de Vitinha.

Foi uma exibição lamentável de cinismo, mas também uma ilustração perfeita das consequências de mimar demais superestrelas - a principal razão pela qual o projeto do Paris Saint-Germain repetidamente falhou em conquistar o título da Champions League que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, prometeu há mais de uma década.